В Києві водій Uber побив жінку

У п'ятницю, 10 серпня, в Києві водій таксі-сервісу Uber побив жінку по голові. Наразі потерпіла знаходиться в лікарні.

Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків у Facebook.

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"Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова, поліція займається справою. Будьте обережні, бережіть себе! І люди, якщо поруч з вами б'ють людину, не стійте байдуже!", – йдеться в повідомленні.

Поліція вже займається справою, уточнив він.

На повідомлення Шимкіна відреагувала компанія Uber. "Ми сильно стурбовані вашим повідомленням. Будь ласка, напишіть нам особисте звернення і вкажіть дату поїздки, щоб ми могли вжити необхідних заходів", – відповіли в компанії.

До слова, відносно нещодавно у Києві водій сервісу пасажирських перевезень Uber в'їхав у автомобіль Audi. Винуватець аварії був перший день на роботі та сам зізнався, що вживав наркотики.