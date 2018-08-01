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В Києві загорілася квартира: фото з місця події

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В Києві невідомі підпалили квартиру
В Києві невідомі підпалили квартиру / Інформат

Вночі 1 серпня в Києві за адресою вулиця Невська, 7 горіла квартира в житловому п'ятиповерховому будинку.

Про це повідомив сайт "Інформатор".

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Наразі стало відомо, що загорілися вхідні двері на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку. На місці події було знайдено ганчірки, які нібито просякнуті запальною сумішшю.

Загорілися вхідні двері квартири
Загорілися вхідні двері квартири

Господар запевняє, що це підпал. Він помітив дим і почав сам гасити вогонь.

Пожежники приїхали протягом 10 хвилин після виклику і остаточно ліквідували загоряння. Вся сходова клітка п'ятого поверху покрилася сажею. На місці події працювало 3 машини спеціальної техніки, патрульна поліція і карета швидкої допомоги. Обійшлося без постраждалих. Слідство визначатиме, чи був це підпал.

Пожежники швидко ліквідували загоряння квартири
Пожежники швидко ліквідували загоряння квартири

Нагадаємо, 30 липня у Харкові загорівся 12-поверховий житловий будинок. На місце відразу виїхали підрозділи ДСНС та ліквідували пожежу. Загиблих та потерпілих не було.

Теги: Новини України Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 канал
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