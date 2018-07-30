В Києві з’явились ймовірні малюнки знаменитого художника Бенксі: фото

Після виступу знаменитого британського гурту Massive Attack в рамках музичного фестивалю UPark Festival 2018 на вулицях Києва з’явились графіті, які ймовірно намалював всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі.

Достеменно невідомо, чи це справді роботи британського графіті-художника, але такі здогадки Бенксі досі не спростував. В столиці України графіті з'явились у таких місцях: хлопчик, який кидає логотип Facebook на вулиці Жилянській, а також маленький щур під парасолькою та двоголовий орел з пістолетами для заправлення автомобілів на електрозаправному комплексі TOKA на куті вулиць Набережно-Хрещатицька.

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У виданні Новое Время Олег Гавриш зазначає, що такі графіті можуть мати свій особливий посил.

Судячи з усього, Бенксі заговорив про дві проблеми, вельми актуальних для України: роль соціальних мереж в організації протестів і залежність від російських енергоносіїв. Остання тема обіграна майстерно. На стіні біля електрозаправки сидить двоголовий орел, з двома заправними пістолетами замість голови, а маленька миша намальована на самій заправці,

– прокоментував нові малюнки художника заступник редактора НВ Бізнес Олег Гавриш.

Допис, поширений Ми заряджаємо електромобілі (@tokaua) 30 Лип 2018 р. о 4:34 PDT

Чоловік додав, що появу цих графіті саме цього тижня багато хто пов'язує з приїздом до Києва соліста групи Massive Attack Роберта Дель Ная. Побутує думка, що це саме він ховається під псевдонімом Бенксі.

"Восени 2016 британський журналіст Крейг Вільямс висунув теорію про те, що Бенксі – це засновник тріп-хоп групи Massive Attack Роберт Дель Ная. Вільямс з'ясував, що багато робіт Бенксі з'являлися в тих місцях, де в цей же час виступали Massive Attack. Дель Ная почав займатися граффіті в 80-х роках, він входив в графіті-групу The Wild Bunch з Бристоля. Музикант кілька разів заявляв, що Бенксі – його близький друг", – додав Гавриш.

Хто такий Бенксі?Бенксі є чи ненайвідомішим вуличним художником, про справжнє ім'я якого ніхто не знає. Серед найпоширеніших версій, які зустрічаються в мережі, його звати Роберт або Робін Бенкс і народився він в англійському місті Бристолі. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом та режисером, особа якого досі не встановлена.



Чоловік організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.