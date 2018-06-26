В Нацбанку розповіли, наскільки знецінилася гривня за всю свою історію

Українська гривня знецінилась у 14 разів від часу проведення грошової реформи у 1996 році, якою і запроваджувалась українська національна валюта.

Про це повідомляє " Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора департаменту грошового обігу Національного банку України Віктора Зайвенка.

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"З часу проведення грошової реформи, банкнотний ряд в Україні поповнювався банкнотними нових номіналів. Чинний нині ряд банкнот та монет є занадто великим та не повністю відповідає тим змінам, які сталися в країні за цей час", – зазначив Зайвенко.

Він пояснив, що потреби в дрібних монетах немає, тому що 1 гривня сьогодні дорівнює 7 копійкам гривні зразка 1996 року за рівнем купівельної спроможності.

Нагадаємо, 27 квітня Національний банк України ввів в обіг нові монети вартістю 1 та 2 гривні. Загалом до кінця року буде відкарбовано близько 140 мільйонів монет номіналом 1 гривня та 145 мільйонів монет номіналом 2 гривні.