В Україні – весільний бум: чому українці вірять у магію чисел

Сьогодні, 8 серпня, в Україні – справжній весільний бум. Причина саме у даті: красиве число "08.08.2018" багато хто вважає вдалим для початку подружнього життя.

8 серпня 2018 року – будній день, але охочих одружитися чимало.

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Кульгаючи, але впевнено йде до своєї цілі разом з майбутнім чоловіком Маргарита – незадовго до весілля дівчина зламала ногу. Але вирішила не скасовувати свято. "Просто гарна дата, тож ми вирішили, що це буде хороша нагода. Наречених багато, а от колег по нещастю, зі зламаною ногою – не бачила ще сьогодні", – розповіла наречена Маргарита.

Цього дня, окрім Маргарити і Олександра, в Україні забажали одружитися понад 1600 пар, що у рази більше, ніж зазвичай. Кожна п'ята пара – у столиці. Тож сьогодні Державні відділи реєстрації актів цивільного стану Києві працюватимуть до останнього відвідувача.

Ми маємо намір розписати усіх, хто захоче сьогодні укласти шлюб,

– запевнив начальник Головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко.



Начальник Головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко

Лише у центральному РАЦСі столиці сьогодні одружуються понад 80 пар. І кількість охочих зростає. Адже ті, хто чекає на дитину, або вже має малолітніх нащадків, мають пільги і можуть реєструвати шлюб у день подання заяви.

Вісімка – два кільця, які входять одне в одне. Це гармонія, вдача, радість, успішні діти і набагато менший ризик розлучення,

– пояснив прагнення українців одружуватись у красиві дати нумеролог Дмитро Довганчук.

Щоправда, Мін'юст не поділяє оптимізму нумерологів. Статистика минулих років свідчить, що ті, хто одружувався у символічні дати, розлучаються не рідше, ніж середньостатистичні пари.

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Та якщо глянути на кількість заяв – українці вірять у магію чисел і весільний бум продовжуватиметься ще 18 та 28 серпня.