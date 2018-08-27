В Україні може подорожчати газ: як це вплине на одержувачів субсидій

Ймовірне підвищення цін на газ для населення в Україні не вплине на розмір платежів за житлово-комунальні послуги для громадян, які отримують субсидії.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає "Урядовий портал".

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Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму. Ті люди, які будуть відчувати, що вони не в змозі самостійно повністю платити за житлово-комунальні послуги або газ, мають звернутися до управління соцзахисту і оформити субсидію,

– наголосив чиновник.

За його словами, будь-яке рішення щодо зміни ціни на газ має прийматися після внесення змін до нової системи субсидій.

"Ці зміни, які відбулися у системі субсидій, мають бути відкориговані. Лише після виправлення ситуації у системі субсидій, коли будуть зняті ті проблеми, які турбують сьогодні громадян, можна розглядати питання про зміну ціни на газ. Є відповідні доручення і урядового комітету, який я очолюю, і Прем’єр-міністра, і я сподіваюся, що найближчим часом Мінсоцполітики виконає їх і до системи субсидій будуть внесені необхідні корективи", – наголосив Розенко.

Також, віце-прем'єр-міністр додав, що система субсидій має залишатися простою і доступною, а всі, хто потребує відповідної допомоги, повинні її отримати.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету міністрів України ціна за газ для населення має підвищитися 1 вересня 2018 року.