В Україні можуть впасти ціни на бензин

Ціни на бензин на автозаправних станціях України до кінця листопада можуть впасти нижче 30 гривень за літру. У середньому ціни знизяться на 1,3-1,6 гривні за літру.

Про це розповів експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, повідомляє "Обозреватель".

Він додав, що ситуація із вартістю пального залежатиме від цін на зовнішніх ринках і від курсу гривні – як до долара, так і до євро.

Читайте також: З чого складається ціна бензину в Україні: цікава інфографіка

Якщо ми сьогодні подивимося на тенденції на зовнішніх ринках, то там бензин подешевшав на 116 доларів за тонну, а дизельне паливо – на 64 долари за тонну. Відповідно і нафта впала з 80 до 65 доларів за барель,

– розповів Косянчук.

Експерт нагадав, що останнім часом ціни на бензин почали знижувати спершу великі міжнародні мережі, такі як WOG та ОККО, а слідом за ними й українські виробники, зокрема автозаправки групи "Приват".

"Сьогодні, коли ми подивимося на стели, то побачимо, що у нас створені передумови для здешевлення десь на 1,3-1,6 гривні. Цей психологічний бар'єр у 30 гривень буде подолано. Але все це можливо лише при збереженні тенденцій НБУ і зовнішнього ринку – якщо там не буде жодних стрибків", – зауважив Косянчук.

Дивіться відео, як заощаджувати пальне: