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В Україні паперові гривні замінять на монети: названо номінали

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Паперові гривні замінять монетами
Паперові гривні замінять монетами / Фото з вільних мереж

Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відтак, у середу, 14 березня, в Нацбанку проведуть презентацію нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. В НБУ зазначили, що ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу.

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Наголошується, що в країні можна буде розраховуватися водночас і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, допоки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.

НБУ також нагадав, що оновлення номінального ряду національної валюти є плановим і почалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, запровадженої в обіг 9 березня 2015 року.

Теги: Новини України Гроші НБУ Гривня
Джерело: 24 Канал
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