В Україні паперові гривні замінять на монети: названо номінали

Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.



Відтак, у середу, 14 березня, в Нацбанку проведуть презентацію нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. В НБУ зазначили, що ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу.

Читайте також: Яким буде курс долара в Україні цього тижня

Наголошується, що в країні можна буде розраховуватися водночас і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, допоки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.

НБУ також нагадав, що оновлення номінального ряду національної валюти є плановим і почалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, запровадженої в обіг 9 березня 2015 року.