В Україні паперові гривні замінять на монети: названо номінали
Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Відтак, у середу, 14 березня, в Нацбанку проведуть презентацію нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. В НБУ зазначили, що ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу.
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Наголошується, що в країні можна буде розраховуватися водночас і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, допоки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.
НБУ також нагадав, що оновлення номінального ряду національної валюти є плановим і почалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, запровадженої в обіг 9 березня 2015 року.