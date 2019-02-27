В Україні почнуть продавати акції Apple

На ринок цінних паперів України вперше вводяться акції компанії Apple. Українці зможуть придбати їх так само, як і акції українських компаній.

Щоб в Україні стали можливі операції з цінними паперами, випущеними в США, Національний депозитарій України вніс зміни до "Правил центрального депозитарію цінних паперів". Вони почали діяти з 25 лютого. Першими за новою процедурою в Україну зайдуть акції Apple.

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Що таке Національний депозитарій УкраїниУстанова-професійний учасник ринку цінних паперів. Створений відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні". Забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів (крім тих, облік яких веде Національний банк України згідно з законом).

Неправильно стверджувати, що фондового ринку сьогодні немає. В Україні є попит на нові інструменти. Якщо є попит – є і пропозиція. І якщо з різних причин не з'являються українські активи для торгівлі, то акції Apple – чудовий приклад, коли заводиться зарубіжний інструмент, знайомий і цікавий багатьом. Українські інвестори зможуть поводитися з ним зручно, швидко і у гривні,

– відзначив голова правління НДУ Міндаугас Бакас.

Зараз акції Apple перебувають в Україні на рахунку у професійного учасника. Розпочато процедуру отримання дозволу від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на допуск до обігу їх на українському фондовому ринку.

Що відомо про Apple і її акціїЦе найдорожча компанія у світі. Капіталізація її на 27 лютого 2019 становить 822,01 мільярда доларів. Одна акція станом на 27 лютого коштує 174 долари. Щоб придбати її акції в Україні, необхідно буде мати рахунок в цінних паперах і брокера, через якого можна буде придбати акції.

Бакас також додав, що нове програмне забезпечення депозитарної системи, яке впроваджує НДУ, цілком відповідає міжнародним стандартам. Функціонал готовий до роботи з будь-якими видами фінансових інструментів. На його думку, в найближчий час брокери почнуть заводити в Україну акції і інших всесвітньо відомих компаній.

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