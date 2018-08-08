21:43
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 18°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, сьогодні
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні подорожчають хліб і борошно: відомо, на скільки

329 Читать новость на русском
В Україні подорожчають хліб і борошно: відомо, на скільки
В Україні подорожчають хліб і борошно: відомо, на скільки / Фото з вільних мереж

Вартість хліба в Україні зросте вже через кілька тижнів у середньому на 25-30%. Здорожчання пов’язане з поганим цьогорічним урожаєм, що є загальносвітовою проблемою у 2018 році.

Про це розповів директор компанії "Агро-Центр" Дмитро Соломчук, повідомляє "Обозреватель".

"Проблема поганого врожаю – загальносвітова. Погодні умови в Україні були складні, експортні ціни піднялися. Якщо взяти Східну Україну, то урожай був маленьким, Західна частина країни постраждала від рясного дощу. Плюс до всього у нас за останній тиждень подорожчав газ на тисячу гривень. Зараз для підприємців він коштує 11 тисяч гривень", – пояснив експерт.

Читайте також: Ціни на продукти в Україні: з’явився прогноз на осінь

Він додав, що до кінця літа подорожчає і борошно. Так, за 2 останні тижні борошно вже здорожчало з 6,2 гривні до 7,5 гривні.

"Найближчим часом може ще подорожчати, деякі виробники називають цифру 9,9 гривні за кілограм", – зазначив Соломчук.

До слова, згідно з прогнозами Міністерства економічного розвитку, в кінці 2018 року в Україні обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 гривні за 1 долар.

 

Теги: Новини України Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Нові сервіси від "Укрзалізниці": що цікавого з’явиться в поїздах до кінця року
 20 листопада 2017 , 11:26
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Куліси вирішального пенальті в матчі Реал – Ювентус: цікава і скандальна реакція Роналду, партнерів і туринців
 12 квітня , 18:33
Сьогодні у Києві Вольфсбург та Ліон зіграють у фіналі жіночої Ліги чемпіонів
 24 травня , 08:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук