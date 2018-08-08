В Україні подорожчають хліб і борошно: відомо, на скільки

Вартість хліба в Україні зросте вже через кілька тижнів у середньому на 25-30%. Здорожчання пов’язане з поганим цьогорічним урожаєм, що є загальносвітовою проблемою у 2018 році.

Про це розповів директор компанії "Агро-Центр" Дмитро Соломчук, повідомляє "Обозреватель".

"Проблема поганого врожаю – загальносвітова. Погодні умови в Україні були складні, експортні ціни піднялися. Якщо взяти Східну Україну, то урожай був маленьким, Західна частина країни постраждала від рясного дощу. Плюс до всього у нас за останній тиждень подорожчав газ на тисячу гривень. Зараз для підприємців він коштує 11 тисяч гривень", – пояснив експерт.

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Він додав, що до кінця літа подорожчає і борошно. Так, за 2 останні тижні борошно вже здорожчало з 6,2 гривні до 7,5 гривні.

"Найближчим часом може ще подорожчати, деякі виробники називають цифру 9,9 гривні за кілограм", – зазначив Соломчук.

До слова, згідно з прогнозами Міністерства економічного розвитку, в кінці 2018 року в Україні обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 гривні за 1 долар.