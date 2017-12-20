В Україні рекордно низькі ціни на житло, – НБУ

Ціни на житло в Україні падають і вже наблизилися до критично низького рівня. В зв’язку з цим, деякі забудовники продають квадратні метри практично за собівартістю.

Про це йдеться у звіті НБУ "Звіт про фінансову стабільність", пише "Сегодня".

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Так, собівартість будівництва у Києві, прорахована Міністерством регіонального розвитку на 2017 рік, становить 12 128 гривень. У наступному році вона становитиме 14 340 грн/кв. м. У той же час у вересні можна було купити квартиру в столиці по 14 500 гривень за квадратний метр. І передумов для підвищення цін поки що немає.

В НБУ зауважують, що пропозиція квартир зростає, при цьому попит на них залишається низьким, як і платоспроможність українців.