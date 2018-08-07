В України скоротилися міжнародні резерви: в НБУ пояснили, куди поділися гроші

Міжнародні резерви України в липні 2018 року скоротилися на 1,3% і станом на 1 серпня становили 17 мільярдів 748 доларів. Скорочення золотовалютних резервів зумовлене здійсненням платежів за держборгом.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку України.

В НБУ уточнили, що 321,5 мільйона доларів було скеровано на обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті, з яких 231,6 мільйона доларів – за номінованими в іноземній валюті облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

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На обсяг резервів також вплинули інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

"З огляду на перевищення попиту на валюту над її пропозицією другий місяць поспіль, Нацбанк у липні продовжив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу", – мовиться у повідомленні НБУ.

Там також запевнили, що на сьогодні обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду та НБУ.