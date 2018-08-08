В Україні весільний ажіотаж: цікава причина

В Україні весільний бум, а все через красиву дату: 08.08.2018. Деякі вважають, що така магія чисел є вдалою для початку подружнього життя. І хоч це будній день, охочих одружитися чимало.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Молодята вірять, що ця дата є символом нескінченності і вона принесе їм щастя. Зокрема, у столиці України заявки на реєстрацію шлюбу подало понад 350 пар. Загалом в Україні на весільний рушник має стати понад 1600 пар. У Міністерстві юстиції зазначили, що це у рази більше, ніж у звичайні дні.

Ми маємо намір розписати всіх, хто хоче сьогодні укласти шлюб. Загалом по Україні подано 1565 заявок на реєстрацію шлюбу, а у Києві – це 352 заяви. Цифри постійно зростають,

– розповів начальник головного територіального управління юстиції у Києві Станіслав Куценко.

За словами представників міського управління юстиції, магічна дата від розлучень не рятує, адже кількість розлучень тих, хто стає на весільний рушник у такі "магічні дні" така ж сама, як і у тих, хто реєструє шлюби у звичайні дати.