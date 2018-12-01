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      В Україні з 1 грудня зросла мінімальна пенсія: відома сума

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      В Україні зросла мінімальна пенсія
      В Україні зросла мінімальна пенсія / Фото з відкритих джерел

      З 1 грудня в Україні мінімальний розмір пенсій зріс до 1497 гривень, тобто на 62 гривні. Пенсії перерахують усім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

      Це вже друге підвищення пенсії в Україні у 2018 році. Перед цим з 1 липня розмір мінімальної пенсії також зростав на 62 гривні – до 1435 гривень. Тож у 2018 році мінімальна пенсія зросла на 124 гривні – з 1373 до 1497 гривень.

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      Наступного разу пенсія зросте з 1 січня 2019 року. Адже з цієї дати встановлено новий прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень.

      Таким чином, з 1 січня мінімальна пенсія не зміниться, оскільки прожитковий мінімум з 1 грудня 2018 року вже складе 1497 гривень.

      Теги: Новини України Пенсіонери Пенсійний фонд України Гроші
      Джерело: 24 канал
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