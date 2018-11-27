В Україні збанкрутував банк "ВТБ"

У вівторок, 27 листопада, Національний банк України відніс "ВТБ Банк" (Київ) до категорії неплатоспроможних. Причиною стало погіршення фінансового стану банку.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Перед цим, 13 листопада, НБУ відніс "ВТБ Банк" до категорії проблемних та встановив йому строк для вжиття плану заходів з приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

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"Зважаючи на відсутність реальних дій з боку власників АТ "ВТБ Банк" для запобігання неплатоспроможності, а також відсутність вжитих та реалістичних заходів для покращення ліквідності банку, та у зв’язку з тим, що діяльність АТ "ВТБ Банк" не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку України, сьогодні Правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних", – пояснили своє рішення в НБУ.

В НБУ наголосили, що 97% вкладників "ВТБ Банку" отримають вклади у повному обсязі, якщо їхні розміри не перевищують суму у 200 тисяч гривень. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.