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      В Україні зросла середня зарплата: в якій області вона – найвища

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      Середня зарплата в Україні у лютому становила 9 тисяч 429 гривень
      Середня зарплата в Україні у лютому становила 9 тисяч 429 гривень / Фото з відкритих джерел

      Середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень у лютому 2019 року. Це, якщо порівнювати з січнем.

      Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату.

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      Середні зарплати у лютому у всіх областях України:

      • Вінницька область – 8 тисяч 333 гривні;
      • Волинська область – 7 тисяч 711 гривень;
      • Дніпропетровська область – 9 тисяч 407 гривень;
      • Донецька область – 10 тисяч 512 гривень;
      • Житомирська область – 7 тисяч 625 гривень;
      • Закарпатська область – 8 тисяч 312 гривень;
      • Запорізька область – 9 тисяч 273 гривні;
      • Івано-Франківська область – 8 тисяч 37 гривень;
      • Київська область – 9 тисяч 812 гривень;
      • Кіровоградська область – 7 тисяч 415 гривень;
      • Луганська область – 7 тисяч 797 гривень;
      • Львівська область – 8 тисяч 368 гривень;
      • Миколаївська область – 8 тисяч 702 гривні;
      • Одеська область – 8 тисяч 350 гривень;
      • Полтавська область – 8 тисяч 823 гривні;
      • Рівненська область – 7 тисяч 822 гривні;
      • Сумська область – 7 тисяч 819 гривень;
      • Тернопільська область – 7 тисяч 347 гривень;
      • Харківська область – 8 тисяч 229 гривень;
      • Херсонська область – 7 тисяч 292 гривні;
      • Хмельницька область – 7 тисяч 604 гривні;
      • Черкаська область – 7 тисяч 800 гривень;
      • Чернівецька область – 7 тисяч 186 гривень;
      • Чернігівська область – 7 тисяч 288 гривень;
      • Київ – 14 тисяч 513 гривень.

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      На яких роботах в Україні найвищі та найнижчі середні зарплати?

      • Найвищий рівень середніх зарплат – у сфері фінансової та страхової діяльності – 18 тисяч 197 гривень. На другому – сфера інформації та телекомунікацій – 16 тисяч 447 гривень.
      • Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – у середньому 5 тисяч 999 гривень.

      Проте експерти зауважують, що Держстат рахує тільки 10-20% підприємств України – зазвичай ті, де працює найбільше людей. При цьому Держстат не враховує приватні підприємства та ФОПи, в яких середня кількість працівників – кілька людей.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Зарплата Статистика Робота
      Джерело: 24 канал
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