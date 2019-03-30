В Україні зросла середня зарплата: в якій області вона – найвища
Середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень у лютому 2019 року. Це, якщо порівнювати з січнем.
Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату.
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Середні зарплати у лютому у всіх областях України:
- Вінницька область – 8 тисяч 333 гривні;
- Волинська область – 7 тисяч 711 гривень;
- Дніпропетровська область – 9 тисяч 407 гривень;
- Донецька область – 10 тисяч 512 гривень;
- Житомирська область – 7 тисяч 625 гривень;
- Закарпатська область – 8 тисяч 312 гривень;
- Запорізька область – 9 тисяч 273 гривні;
- Івано-Франківська область – 8 тисяч 37 гривень;
- Київська область – 9 тисяч 812 гривень;
- Кіровоградська область – 7 тисяч 415 гривень;
- Луганська область – 7 тисяч 797 гривень;
- Львівська область – 8 тисяч 368 гривень;
- Миколаївська область – 8 тисяч 702 гривні;
- Одеська область – 8 тисяч 350 гривень;
- Полтавська область – 8 тисяч 823 гривні;
- Рівненська область – 7 тисяч 822 гривні;
- Сумська область – 7 тисяч 819 гривень;
- Тернопільська область – 7 тисяч 347 гривень;
- Харківська область – 8 тисяч 229 гривень;
- Херсонська область – 7 тисяч 292 гривні;
- Хмельницька область – 7 тисяч 604 гривні;
- Черкаська область – 7 тисяч 800 гривень;
- Чернівецька область – 7 тисяч 186 гривень;
- Чернігівська область – 7 тисяч 288 гривень;
- Київ – 14 тисяч 513 гривень.
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На яких роботах в Україні найвищі та найнижчі середні зарплати?
- Найвищий рівень середніх зарплат – у сфері фінансової та страхової діяльності – 18 тисяч 197 гривень. На другому – сфера інформації та телекомунікацій – 16 тисяч 447 гривень.
- Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – у середньому 5 тисяч 999 гривень.
Проте експерти зауважують, що Держстат рахує тільки 10-20% підприємств України – зазвичай ті, де працює найбільше людей. При цьому Держстат не враховує приватні підприємства та ФОПи, в яких середня кількість працівників – кілька людей.