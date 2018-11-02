В Україні зростуть ціни на хліб: відомо, наскільки

Вартість хліба в Україні є не найнижчою в Європі, і до кінця 2018 року його ціна ще зросте в середньому на 5%. Причиною цього стане зростання мінімальної зарплати.

Про це у Facebook повідомив голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За його даними, в інтернет-гіпермаркеті Литви найдешевший кілограм білого хліба можна придбати за 13,1 гривні, у Польщі – за 17,8 гривні, а в Україні – за 19,2 гривні.

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"При цьому ймовірно, що хліб у цих країнах міг бути випеченим із українського зерна. Українські пекарі часто подейкують, що виробляти дешевий соціальний хліб є невигідним. Але приклад сусідніх країн показує, що це може бути вигідним навіть у Європі", – написав Дорошенко.

До кінця року вартість хліба зросте ще в середньому на 5%. У січні причиною підняття вартості буде зростання мінімальної заробітної плати. Але оскільки підняття планується лише на 12%, то це призведе до подорожчання до 3%,

– додав голова УАПТМ.