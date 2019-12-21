В "Укрметалургпромі" вимагають оголосити надзвичайну ситуацію в економіці через неповернення ПДВ

Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що через можливе невідшкодування ПДВ великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.

Як зауважив він у ефірі телеканалу "112", фактично зараз підприємства, керівництво підприємств перебувають у стані надзвичайного стану.

Для нас це була шокуюча інформація. Це несподіваний, спровокований і я б навіть сказав підлий крок з боку фіскальної служби. Вже кілька років ми отримуємо відшкодування ПДВ, фактично це наші гроші, які повертаються нам від держави своєчасно, на ці гроші розраховують,

– розповів Каленков.

За його словами, з другої половини цього року галузь вже знаходиться в стані кризи – всі металургійні підприємства з початку року збитки.

"Але все одно підприємства працюють, намагаються зберігати робочі місця, виплачувати зарплату, підтримуючи регіони присутності. В стані кризи у підприємства немає додаткових фінансових ресурсів – платежі приходять, тут же платежі йдуть, все йде за графіком. І в цій ситуації дізнатися про те, що держава, не виконуючи свої зобов'язання, не буде платити більше 1,5 мільярда гривень – це просто шокувало", – підкреслив Каленков.

Він зазначив, що скасування відшкодування ПДВ держава фактично запускає спіраль неплатежів.

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували – їх зараз просто немає…У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати. Тому я кажу саме про надзвичайний стан. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб донести цю позицію для всіх, хто приймає рішення в органах державної влади", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Що передувало цій заяві

Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ ряду великих промислових підприємств.

Зокрема, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх вирішення.

При цьому, міністр висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.