4 грудня, 21:46
Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: яке покарання загрожує підозрюваному

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Підозрюваному у вбивстві військового у Львові загрожує до 12 років позбавлення волі.
  • Йому готують підозру за двома статтями ККУ.

У Львові вбили військовослужбовця і ветерана Юрія Бондаренка. Підозрюваному у злочині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, терміном на 12 років.

Таку інформацію розповів керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

Що зараз відомо про справу?

Сергій Янчишин повідомив, що нападнику готують підозру за двома статтями – 121 частини 2 Кримінального кодексу України, а також за статтею 350 частини 3 Кримінального кодексу України. 

Зокрема, це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, а також умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
– розповів він.

За його словами, наразі нападнику готують повідомлення про підозру. Санкція однієї статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі, а інша – покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.

Що цьому передувало?

  • Увечері 3 грудня у Львові чоловік поранив ножем військового ТЦК. Нападник відмовлявся показувати документи під час перевірки та не реагував на вимоги правоохоронців. Його поведінка була агресивною.

  • Чоловік ножем вдарив в пахову ділянку військового, пошкодивши аорту. Потерпілим виявився ветеран Юрій Бондаренко. Його госпіталізували, але попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні.

  • Йому було 37 років. Юрій Бондаренко був ветераном АТО, якого комісували після поранення. Також він знову мобілізувався попри проблеми зі здоров'ям у 2024 році, після чого перевівся в ТЦК.