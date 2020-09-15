На сценариста і співведучого "Телебачення Торонто" Єгора Шатайла напали кілька десятків людей. Невідомі повалили його на землю і залили обличчя газом. Інцидент стався 14 вересня перед стендап-концертом гумориста в Києві.

Причиною нападу стали жарти Шатайла про традиційні сімейні цінності. Про це повідомило "Телебачення Торонто" у фейбуці.

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Напередодні нападу Шатайло написав допис у соцмережі, в якому анонсував свій стендап-концерт про "збитковість традиційної української сім'ї, яку треба закрити, як Тетчер шахти і вкладати бабки в інновації".

Хто напав на сценариста

Після того, як Шатайло опублікував допис, представники організації "Традиція і Порядок" почали нападати на чоловіка в коментарях. Їм не сподобалась тема концерту. Згодом невідомі прийшли також і на концерт.

Кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап-концерт. Але грошей на квитки, на жаль, не мали. Тому влаштували бліц-спілкування з Єгором. Напали на нього,

– повідомили у "Телебаченні Торонто".

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Що саме зробили нападники

Невідомі розпилили Шатайлу газ в обличчя, змусили вибачитись перед народом України за сказані слова, повикрикували щось проти представників ЛГБТ і втекли. Після цього нападники знову взялись коментувати допис Шатайла, щоб позловтішатися.

Як зараз почувається Шатайло

Співробітники Шатайла з Телебачення Торонто зазначили, що наразі з коміком все нормально. Після нападу гуморист відійшов від стресу та навіть виступив на запланованому концерті.