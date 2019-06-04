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      Великі гастролі театру Франка

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      Великі гастролі театру Франка

      Напередодні 100-річчя від дня заснування і з нагоди 200-ліття українського професійного театру, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка здійснює велике гастрольне турне містами Харків, Полтава, Івано- Франківськ.

      Розпочати свої гастролі франківці вирішили з міста Полтави, адже ж саме тут 200 років тому була зорганізована перша професійна трупа, яку очолили І. П. Котляревський та М. С. Щепкін. Вистави "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник" відкрили історію нової української драми та нового українського театру.

      З 19 по 26 червня на сцені Харківського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка франківці представлять кращі вистави останніх сезонів. У творчій біографії театру Харків є особливим містом, адже саме тут після багатьох мандрів Україною театр ім. І. Франка вперше отримав театральне приміщення, здобув статус Державного і протягом трьох років з 1923 по 1926 завойовував свого глядача, виробляв свій художній стиль.

      З 2 по 9 липня на сцені Івано-Франківського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка будуть представлені найрізноманітніші за жанрами та засобами художнього рішення вистави, які вже встигли завоювати любов глядачів, представляли мистецтво франківців на багатьох фестивалях та форумах.

      У виставах візьмуть участь зірки театру і кіно: Наталія Сумська, Богдан Бенюк, Олексій Богданович, Євген Нищук, Остап Ступка, Володимир Коляда, Дмитро Рибалевський, Олександр Форманчук, Анжеліка Савченко, Олександр Печериця, Андрій Романій, чиї імена сьогодні є знаковими для українського мистецтва.

      Гастрольний репертуар франківців:

      Полтава
      11/06 – "Кайдашева сім’я" І. Нечуй-Левицького
      12/06 – "Річард ІІІ" В. Шекспіра
      13/06 – "Кайдашева сім’я" І. Нечуй-Левицького
      14/06 – "Три товариші" Е. М. Ремарка
      15/06 – "Моя професія — синьйор з вищого світу" Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі
      16/06 – "Три товариші" Е. М. Ремарка
      17/06 – "Річард ІІІ" В. Шекспіра
      18/06 – "Моя професія — синьйор з вищого світу" Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі

      Харків
      19/06 – "Кайдашева сім’я" І. Нечуй-Левицького
      20/06 – "Моя професія — синьйор з вищого світу" Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі
      21/06 – "Три товариші" Е. М. Ремарка
      22/06 – "Кайдашева сім’я" І. Нечуй-Левицького
      23/06 – "Три товариші" Е. М. Ремарка
      24/06 – "Дорога Памела" Дж. Патрика
      25/06 – "Моя професія — синьйор з вищого світу" Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі
      26/06 – "Дорога Памела" Дж. Патрика

      Івано-Франківськ
      02/07 – "Незрівнянна" П. Квілтера
      03/07 – "Коріолан "В. Шекспіра
      04/07 – "Незрівнянна" П. Квілтера
      05/07 – "Коріолан" В. Шекспіра
      06/07 – "Кайдашева сім’я" І. Нечуй-Левицького
      07/07 – "Три товариші" Е. М. Ремарка
      08/07 – "Кайдашева сім’я" І. Нечуй-Левицького
      09/07 – "Три товариші" Е. М. Ремарка

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