Вербують українців маскуючись під правоохоронні органи: що відомо про нову тактику росіян

Російські спецслужби активізували спроби вербування українців, видаючи себе за представників правоохоронних органів. Громадян закликають бути обережними та не передавати особисті дані невідомим особам.

В Україні фіксують небезпечну тенденцію: російські спецслужби намагаються вербувати громадян, маскуючись під представників українських правоохоронних структур. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Що відомо про нову тактику росіян?

За даними Служби безпеки України, йдеться про так звані операції "під чужим прапором", коли ворог видає себе за співробітників СБУ, ГУР, НАБУ чи поліції.

Громадянам надсилають фейкові "повістки" або повідомлення про нібито відкриті кримінальні провадження, після чого телефонують чи пишуть від імені "правоохоронців". Людей залякують, чинять психологічний тиск і пропонують "вирішити питання" в обмін на виконання незаконних завдань.

Крім того, зловмисники можуть незаконно збирати персональні дані через соціальні мережі та сайти знайомств, використовуючи фейкові акаунти для встановлення контакту. Надалі громадян можуть схиляти до передачі інформації, стеження, підпалів, диверсій чи інших протиправних дій.

Лубінець наголошує, що жоден державний орган України не має права вимагати від громадян виконання незаконних дій або ставити умови щодо уникнення відповідальності в обмін на співпрацю. У разі отримання підозрілих повідомлень чи дзвінків слід не вступати в комунікацію та не передавати особисті дані чи документи.

Що відомо про випадки вербування українців російськими спецслужбами?