Чи можливо підготувати вибори в Україні за 3 місяці: розʼяснення політтехнолога

Видання Financial Times повідомило, що Володимир Зеленський може оголосити план проведення виборів та референдуму до 15 травня на тлі тиску США. Хоча технічно провести легітимні вибори за 3 місяці неможливо до завершення воєнного стану та через потребу ЦВК у підготовці.

Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що президент публічно заявляв про необхідність 2 місяців перемир'я для виборів, тому реалізація плану до травня виглядає нереалістичною.

Чому в Україні технічно неможливо провести вибори під час війни?

ЦВК готує законодавство, яке передбачає пів року перехідного періоду після завершення воєнного стану для врегулювання реєстрів виборців та логістичних питань.

Провести вибори технічно можна будь-коли. Проблема в легітимності виборів і будь-яких процесів, пов'язаних з цим. Тому я не бачу, як вони – маю на увазі Трампа в першу чергу – організують перемир'я. Провести легітимні вибори під час війни неможливо,

– пояснив Загородній.

Категорично проти виборів під час воєнного стану виступає опозиція, зокрема Петро Порошенко, який перебуває під санкціями й може взагалі опинитися в ситуації, коли не зможе балотуватися ні до парламенту, ні на пост президента.

Юлія Тимошенко теж публічно заявила, що проти виборів під час війни, бо це не забезпечує права військовослужбовців.

"Тому єдине, з чим можна погодитися з цією статтею – якщо вибори будуть проведені під час війни, то Зеленський їх виграє. До того ж в армії заборонена політична агітація, тому вони не зможуть висуватися або вести виборчу кампанію – це і є проблема", – сказав Загородній.

Фактично неможливо провести до літа 2 заходи – всеукраїнський референдум і президентські вибори.

Зверніть увагу! У Центральній виборчій комісії також прокоментували матеріал й підкреслили, що відповідно до чинного законодавства проведення будь-яких виборів або референдумів неможливе до завершення воєнного стану.

Що ще відомо про вимоги США щодо виборів?