Експерти визнали будинок непридатним для проживання / Скриншот з відео

Демонтаж десятиповерхівки на Позняках, яку 21 червня 2020 року зруйнував вибух, коштуватиме 14 мільйонів гривень. Фірма, з якою уклали угоду, підготує майданчик вже до кінця 2020 року.