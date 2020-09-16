Вибух будинку на Позняках: за скільки знесуть пошкоджену багатоповерхівку
Демонтаж десятиповерхівки на Позняках, яку 21 червня 2020 року зруйнував вибух, коштуватиме 14 мільйонів гривень. Фірма, з якою уклали угоду, підготує майданчик вже до кінця 2020 року.
Вартість угоди перевищила 14 мільйонів гривень
Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" Київради 14 вересня уклало угоду з "Будівельною компанією "ЗЗБК №1". Про це повідомляється у системі Prozorro, передають "Наші Гроші".
До теми Усі сім’ї зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках отримали нове житло, – Зеленський
Вартість угоди з демонтажу складе 14 мільйонів 290 тисяч гривень.
Як зноситимуть пошкоджену багатоповерхівку:
- Спочатку виготовлять каркас і підсилять ним будівлю.
- Згодом демонтують ліфти та внутрішні сантехнічні мережі.
- Також заберуть з будівлі системи опалення, електроосвітлення та газопостачання.
- Вже після цього демонтують сам будинок.
- Сміття вивезуть та утилізують.
Будівельну компанію, з якою уклали угоду, обрали через використання новітніх технологій та дотримання європейських стандартів якості, – пояснив замовник.
Що відомо про вибух багатоповерхівки на Позняках:
- Трагедія трапилася зранку 21 червня.
- Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.
- Через вибух загинули 5 людей.
- Ймовірною причиною вибуху називають витік газу.
- Будинок визнали непридатним для проживання.
- Сім'ї, що через вибух залишились без житла, отримали помешкання у новобудовах.
- Загалом виділили 40 квартир.