Вибух стався у дворі Вищого антикорупційного суду в Києві: фото
Вибух у дворі Вищого антикорупційного суду стався у ніч на 1 жовтня. Наразі правоохоронці ухвалюють рішення про початок розслідування.
Невідомий предмет вибухнув у внутрішньому дворику установи за адресою проспект Перемоги, 41. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Вибух пошкодив фасад будівлі. Про це повідомляє пресслужба ВАКС у фейсбуці.
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На місці події працювала поліція. Наразі правоохоронці ухвалюють рішення щодо початку розслідування за фактом вибуху.
Вибух пошкодив фасад будівлі / Пресслужба ВАКС
Реакція ВАКС
У ВАКС з проханням відреагувати на інцидент також звернулися до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора.
На місці події працювали правоохоронці / Пресслужба ВАКС
У суді наголосили, що розцінюють вибух як спробу перешкодити їхній роботі. Пресслужба ВАКС повідомила, що таке втручання у роботу суду є небезпечним для життя та здоров'я його працівників.
Незважаючи на інцидент, ВАКС працює у звичному режимі.