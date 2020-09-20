У Києві на заводі пивоваріння прогримів вибух: є поранені
У Голосіївському районі Києва 20 вересня на заводі пивоваріння стався потужний вибух. В результаті вибуху двоє працівників постраждали.
За попередніми даними, вибух на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях прогримів близько 16:00 під час зварювальних робіт. Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.
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Що відомо про вибух на пивзаводі в Києві
- "Вартові Еспресо" на своєму телеграм-каналі уточнили, що вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine.
- В результаті інциденту постраждали двоє співробітників, їх оперативно госпіталізували медики.
- Наразі на місці працюють поліцейські та рятувальники. Слідчі встановлюють усі обставини та причини вибуху.
Де розташований пивний завод: карта