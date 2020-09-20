У Голосіївському районі Києва 20 вересня на заводі пивоваріння стався потужний вибух. В результаті вибуху двоє працівників постраждали.

За попередніми даними, вибух на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях прогримів близько 16:00 під час зварювальних робіт. Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

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Що відомо про вибух на пивзаводі в Києві

"Вартові Еспресо" на своєму телеграм-каналі уточнили, що вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine.

В результаті інциденту постраждали двоє співробітників, їх оперативно госпіталізували медики.

Наразі на місці працюють поліцейські та рятувальники. Слідчі встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Де розташований пивний завод: карта