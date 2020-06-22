Вибух на Позняках: роботи всередині будинку припинили через загрозу обвалу
Надзвичайники припинили роботи всередині будинку, що постраждав від вибуху. Конструкції будівлі, зазначають у ДСНС, можуть обвалитись.
Рятувальники розчищають завали з зовнішньої сторони
Наразі рятувальники розчищають зруйновані частини будівлі із зовнішньої сторони. Роблять вони це з допомогою автокрану. Про це інформує пресслужба ДСНС у фейсбуці.
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На місці працюють понад 200 осіб
Аби контролювати рух будівельних робіт, використовують тахеометр – прилад для вимірювання вертикальних та горизонтальних кутів, а також відстаней.
На місці вибуху працюють 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них 91 людина – рятувальник. Також присутні кінологи.
Що відомо про вибух на Позняках:
- 21 червня у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався потужний вибух. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.
- Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік.
- Ще двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження шукають.
- 5 осіб отримали травми.
- 23 людей евакуювали.
- Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або від невідомого вибухового пристрою.
- Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть.
- Уряд та КМДА планують виділити гроші постраждалим на нове житло.