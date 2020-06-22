Надзвичайники припинили роботи всередині будинку, що постраждав від вибуху. Конструкції будівлі, зазначають у ДСНС, можуть обвалитись.

Рятувальники розчищають завали з зовнішньої сторони

Наразі рятувальники розчищають зруйновані частини будівлі із зовнішньої сторони. Роблять вони це з допомогою автокрану. Про це інформує пресслужба ДСНС у фейсбуці.

Важливо Потужний вибух у Києві на Позняках: останні новини

На місці працюють понад 200 осіб

Аби контролювати рух будівельних робіт, використовують тахеометр – прилад для вимірювання вертикальних та горизонтальних кутів, а також відстаней.

На місці вибуху працюють 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них 91 людина – рятувальник. Також присутні кінологи.

Що відомо про вибух на Позняках: