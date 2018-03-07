Вибух авто у Києві: з'явились деталі розбірок екс-"беркутівця" з СБУ

Гранату в авто співробітника СБУ на Броварському проспекті в Києві кинув колишній "беркутівець".

Ввечері 6 березня біля станції метро "Лісова" у Києві трапився конфлікт, під час якого підірвали дві гранати.

Як повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у коментарі УНІАН, співробітники СБУ проводили операцію із затримання чинного працівника поліції – він займався торгівлею зброї.

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Під час затримання чоловік кинув гранату у співробітника спецпідрозділу СБУ "Альфа" та втік з місця пригоди.

Торговець зброєю, який має відношення до правоохоронних органів, зрозумів, що його затримають, і кинув гранату в наших співробітників,

– пояснила Гітлянська.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Посягання на життя співробітника правоохоронного органу". Злочинця розшукують.