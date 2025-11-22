Там стоять Су-27 і зберігаються "Шахеди": у Криму дрони атакують аеродроми
- 22 листопада в окупованому Криму чули вибухи.
- Українські дрони атакували аеродроми росіян.
Увечері 22 листопада в окупованому Криму чули вибухи одразу у кількох районах. Півострів перебуває під атакою БпЛА.
Моніторингові канали пишуть, що під ударами безпілотників опинилися аеродроми окупантів у кількох населених пунктах, передає 24 Канал.
Що відомо про вечірню "бавовну" у Криму?
Так, рух опору "Атеш" повідомив про атаку дронів на аеродроми росіян у Новофедоровці, Качі, Гвардійському та Октябрському.
Зазначається, що о 21:40 вибухи пролунали на північ від Октябрського. За кілька хвилин гучно було і в Новофедоровці. Там розташований аеродром "Саки", на якому базуються винищувачі Су-27 та зберігаються "Шахеди".
Про вибухи у Гвардійському повідомляв і канал "Кримський вітер". Гвардійське розташоване за кілька кілометрів на північ від аеропорту Сімферополь. У самому місті теж чули щонайменше три вибухи.
Російські пабліки пишуть про вибухи у Севастополі. Там місцева ППО полює за українськими дронами.
Телеграм-канали зазначають, що безпілотники рухаються також і в напрямку аеродрома "Бельбек".
Які останні наслідки ударів по окупованому Криму?
- У ніч проти 22 листопада у Криму чули вибухи в Сімферополі, Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. Імовірно, там сталося влучання в підстанцію, були повідомлення про перебої зі світлом.
- У ніч проти 21 листопада під ударом опинилося місто Саки. Під прицілом, імовірно, була місцева ТЕЦ. У багатьох жителів району зникло опалення.
- 19 листопада у Криму пролунало щонайменше 10 вибухів, під ударом могли бути аеродром "Гвардійське" або нафтобаза. Росія закрила для проїзду Кримський міст, а російські війська встановили блокпости після відбою повітряної тривоги.