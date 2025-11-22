Там стоят Су-27 и хранятся "Шахеды": в Крыму дроны атакуют аэродромы
- 22 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы.
- Украинские дроны атаковали аэродромы россиян.
Вечером 22 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы сразу в нескольких районах. Полуостров находится под атакой БПЛА.
Мониторинговые каналы пишут, что под ударами беспилотников оказались аэродромы оккупантов в нескольких населенных пунктах, передает 24 Канал.
Что известно о вечернем "хлопке" в Крыму?
Так, движение сопротивления "Атеш" сообщило об атаке дронов на аэродромы россиян в Новофедоровке, Каче, Гвардейском и Октябрьском.
Отмечается, что в 21:40 взрывы прогремели на север от Октябрьского. Через несколько минут громко было и в Новофедоровке. Там расположен аэродром "Саки", на котором базируются истребители Су-27 и хранятся "Шахеды".
О взрывах в Гвардейском сообщал и канал "Крымский ветер". Гвардейское расположено в нескольких километрах на север от аэропорта Симферополь. В самом городе тоже слышали по меньшей мере три взрыва.
Российские паблики пишут о взрывах в Севастополе. Там местная ПВО охотится за украинскими дронами.
Телеграмм-каналы отмечают, что беспилотники движутся также и в направлении аэродрома "Бельбек".
Какие последние последствия ударов по оккупированному Крыму?
- В ночь на 22 ноября в Крыму слышали взрывы в Симферополе, Армянске, Гвардейске и Красноперекопске. Предположительно, там произошло попадание в подстанцию, были сообщения о перебоях со светом.
- В ночь на 21 ноября под ударом оказался город Саки. Под прицелом, предположительно, была местная ТЭЦ. У многих жителей района исчезло отопление.
- 19 ноября в Крыму прогремело по меньшей мере 10 взрывов, под ударом могли быть аэродром "Гвардейское" или нефтебаза. Россия закрыла для проезда Крымский мост, а российские войска установили блокпосты после отбоя воздушной тревоги.