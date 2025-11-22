Там стоят Су-27 и хранятся "Шахеды": в Крыму дроны атакуют аэродромы

Вечером 22 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы сразу в нескольких районах. Полуостров находится под атакой БПЛА.

Мониторинговые каналы пишут, что под ударами беспилотников оказались аэродромы оккупантов в нескольких населенных пунктах, передает 24 Канал.

Что известно о вечернем "хлопке" в Крыму?

Так, движение сопротивления "Атеш" сообщило об атаке дронов на аэродромы россиян в Новофедоровке, Каче, Гвардейском и Октябрьском.

Отмечается, что в 21:40 взрывы прогремели на север от Октябрьского. Через несколько минут громко было и в Новофедоровке. Там расположен аэродром "Саки", на котором базируются истребители Су-27 и хранятся "Шахеды".

О взрывах в Гвардейском сообщал и канал "Крымский ветер". Гвардейское расположено в нескольких километрах на север от аэропорта Симферополь. В самом городе тоже слышали по меньшей мере три взрыва.

Российские паблики пишут о взрывах в Севастополе. Там местная ПВО охотится за украинскими дронами.

Телеграмм-каналы отмечают, что беспилотники движутся также и в направлении аэродрома "Бельбек".

Какие последние последствия ударов по оккупированному Крыму?