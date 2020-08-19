У Львові помер заступник голови Громадської ради при Львівській обласній держадміністрації Роман Скіра. Друг покійного повідомив, що чоловік боровся з коронавірусом.

Про смерть Скіри повідомили 19 серпня на сторінці Громадської ради при Львівській ОДА у фейсбуці.

Читайте також Жертви COVID-19 в Україні: скільки людей померли від початку пандемії

На жаль, перестало битися серце доброго друга для кожного члена Громадської ради при ЛОДА, успішного підприємця, справедливого правозахисника і заступника голови Громради Романа Скіри,

– вказано у повідомленні.

Товариш покійного Ігор Фінканін на особистій сторінці повідомив, що Скіру вбив COVID-19. Фінканін зізнався, що ще 18 серпня вони з товаришем спілкувалися.

Знайомі Романа у жалобі

Під публікацією люди залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Добра пам'ять про Романа і нехай буде вічна. Співчуття рідним близьким і усім нам".

"Не хочеться вірити. Ми втратили дуже хорошу людину. Вічна пам'ять! Царства Небесного!".

"Нехай спочиває у Царстві Божому! Гарна людина, сумно дуже".

Що відомо про Романа Скіру

Був заступником голови Громадської ради при Львівській ОДА, а також головою правління у громадській організації "Центр підтримки і сприяння захисту прав людини".