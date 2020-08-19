Від COVID-19 помер львівський активіст Роман Скіра
У Львові помер заступник голови Громадської ради при Львівській обласній держадміністрації Роман Скіра. Друг покійного повідомив, що чоловік боровся з коронавірусом.
Про смерть Скіри повідомили 19 серпня на сторінці Громадської ради при Львівській ОДА у фейсбуці.
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На жаль, перестало битися серце доброго друга для кожного члена Громадської ради при ЛОДА, успішного підприємця, справедливого правозахисника і заступника голови Громради Романа Скіри,
– вказано у повідомленні.
Товариш покійного Ігор Фінканін на особистій сторінці повідомив, що Скіру вбив . Фінканін зізнався, що ще 18 серпня вони з товаришем спілкувалися.
Знайомі Романа у жалобі
Під публікацією люди залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Добра пам'ять про Романа і нехай буде вічна. Співчуття рідним близьким і усім нам".
- "Не хочеться вірити. Ми втратили дуже хорошу людину. Вічна пам'ять! Царства Небесного!".
- "Нехай спочиває у Царстві Божому! Гарна людина, сумно дуже".
Що відомо про Романа Скіру
Був заступником голови Громадської ради при Львівській ОДА, а також головою правління у громадській організації "Центр підтримки і сприяння захисту прав людини".