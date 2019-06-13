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      Від партії Зеленського в Раду йде кум Медведчука і глава київської мафії "кіоскерів"

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      Андрій Холодов – виділений, його дружина Катерина – крайня зліва
      Андрій Холодов – виділений, його дружина Катерина – крайня зліва / 5 канал

      У список "Слуги народу" потрапив кум Медведчука і глава київської мафії "кіоскерів" Андрій Холодов. Він – 22-й номер у списку партії та контролює бізнес київських "МАФовиків" разом зі своєю дружиною Катериною Шаховською, учасницею гучного ДТП. Холодов виявився кумом Віктора Медведчука і Оксани Марченко.

      Про це повідомляє журналіст Олександр Тахтай на своїй сторінці в Фейсбук.

      Ці дані підтверджуються скріншотами зі сторінки Оксани Марченко в Instagram, де вона виклала фотографії на тлі церкви. На фото Марченко позує разом Катериною Шаховською, дружиною Холодова. У підписі до фото Марченко пише: "Катюша, матуся мого хрещеника".

      Катерина Шаховська є відомою завсідницею різних світських тусовок. На неї зареєстровані кілька підприємств з видами діяльності, пов'язаними з діяльністю МАФів в Києві. Також її ім'я раніше світилося в справі про гучну ДТП, в якій з вини Bentley Шаховської були розбиті кілька авто в центрі Києва і мало не загинув регулювальник. Його авто знесло на повному ходу.

      Однак після втручання її чоловіка, Андрія Холодова, і ще пари його друзів-нардепів у справі загадковим чином з'явилися нові обставини і в підсумку Шаховська виявилася невинною.

      Самого Андрія Холодова джерела журналіста характеризують, як "короля тютюнових кіосків, причетного до контрабанди сигарет". За даними джерел, "кіоски у метро – "під ним", а там весь набір: ліві чеки, ухилення від податків".

      Також він причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон" в 2012 році. У Київраді у 22-го номера списку "Слуги народу" хороші зв'язки з Дмитром Білоцерковцем, через якого він виграє тендери.

      В Україні Холодов практично не живе. Перебуває в основному на Кіпрі або в Австрії, у Відні.

      Також, як стало відомо, стати нардепом від партії Зеленського Холодов намагається не один. Разом з ним до прохідної частини списку "Слуги народу" потрапив ще один представник київської мафії "кіоскерів" Артем Культенко.

      Він у списку під 52 номером. Одна з цікавих особливостей – його активно підтримує ГО "Громадянський корпус", президентом якого є Роман Солодки. З ним Культенко має спільний бізнес з київським МАФам і паркувальним майданчикам.

      Сам Солодкий – дуже неоднозначна фігура. Його називають "королем незаконних МАФів". Свого часу він був дуже активним членом "Партії регіонів" і неодноразово з'являвся на фотографіях з проросійською символікою –георгіївською стрічкою.

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      Теги: Новини України Новини Києва Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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