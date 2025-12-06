В Одесі електромережа не витримала росту споживання: що у місті зі світлом
- В Одесі після масованої атаки тисячі родин були без світла.
- У Пересипському районі різке зростання споживання призвело до виходу з ладу трьох кабельних ліній.
У ніч проти 6 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру на Одещині. В області – перебої в постачанні електрики та тепла.
Упродовж дня енергетикам вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі, передає 24 Канал із посиланням на главу МВА Сергія Лисака.
Що відомо про ситуацію зі світлом в Одесі?
Тим часом у Пересипському районі досі без світла залишаються близько 16,8 тисяч сімей.
Після часткового відновлення електрики різко зросло споживання, мережа не витримала, і вийшли з ладу три кабельні лінії.
Енергетики вже на місці, працюють усі бригади й техніка, ремонт триватиме всю ніч. Спеціалісти працюють на межі своїх можливостей.
Нагадаємо, що уночі противник атакував Одеську область дронами і ракетами. Ворожий удар пошкодив енергооб'єкт. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну?
- У ніч проти 6 грудня Росія запустила понад 700 засобів повітряного нападу. Під основним ударом опинилася енергетична інфраструктура України у 8 областях, зокрема на Київщині, Чернігівщиній, Одещині та Львівщині.
- Українська ППО збила 29 із 34 крилатих ракет – це дуже високий результат. З балістикою ситуація складніша через широку географію ударів: поцілили по Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Росія також запустила понад 200 "Шахедів", і багато з них знищили дронами-перехоплювачами – інноваційним методом.
- Унаслідок масованої атаки 6 грудня атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. У кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
- Росіяни вдарили по залізничній вузловій станції Фастів, будівлю зруйновано.