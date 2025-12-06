Укр Рус
6 грудня, 20:15
2

В Одесі електромережа не витримала росту споживання: що у місті зі світлом

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • В Одесі після масованої атаки тисячі родин були без світла.
  • У Пересипському районі різке зростання споживання призвело до виходу з ладу трьох кабельних ліній.

У ніч проти 6 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру на Одещині. В області – перебої в постачанні електрики та тепла.

Упродовж дня енергетикам вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі, передає 24 Канал із посиланням на главу МВА Сергія Лисака.

Що відомо про ситуацію зі світлом в Одесі?

Тим часом у Пересипському районі досі без світла залишаються близько 16,8 тисяч сімей. 

Після часткового відновлення електрики різко зросло споживання, мережа не витримала, і вийшли з ладу три кабельні лінії. 

Енергетики вже на місці, працюють усі бригади й техніка, ремонт триватиме всю ніч. Спеціалісти працюють на межі своїх можливостей.

Нагадаємо, що уночі противник атакував Одеську область дронами і ракетами. Ворожий удар пошкодив енергооб'єкт. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

