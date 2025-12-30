В уряді сказали, кому можуть тимчасово не вимикати світло за графіками

У деяких населених пунктах можуть не вимикати світло за графіками. Уряд хоче, щоб в графіки не потрапляли ті споживачі, в яких кілька днів тривали аварійні відключення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єра з відновлення України Олексія Кулеби на пресконференції про підсумки 2025 року.

Кому можуть не вимикати світло за графіками?

В Україні розробляють можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіками тим споживачам, в яких світла не було по 8 годин через аварійні відключення. Такі райони намагатимуться не вносити до планових графіків.

Кулеба зауважив, що росіяни били по інфраструктурі Києва та області й під час останньої атаки на енергетику залучили понад 500 дронів та 30 ракет. Наразі рішень щодо синхронізації графіків і наявності світла в тих районах, де лиш нещодавно скасували аварійні відключення, немає.

Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключень,

– зазначив посадовець.

Олексій Кулеба також додав, що енергетики працюють над відновленням енергосистеми. На Київщині у Вишгородському районі аварійні відключення досі тривають. Там 10 тисяч абонентів досі не заживили. Водночас у Києві вдалося стабілізувати ситуацію й повернутися до графіків стабілізаційних відключень.

Відключення світла в Україні: останні новини