В правительстве сказали, кому могут временно не выключать свет по графикам

В некоторых населенных пунктах могут не выключать свет по графикам. Правительство хочет, чтобы в графики не попадали те потребители, у которых несколько дней продолжались аварийные отключения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы на пресс-конференции об итогах 2025 года.

Кому могут не выключать свет по графикам?

В Украине разрабатывают возможности, чтобы не выключать электроэнергию по графикам тем потребителям, в которых света не было по 8 часов из-за аварийных отключений. Такие районы будут пытаться не вносить в плановые графики.

Кулеба отметил, что россияне били по инфраструктуре Киева и области и во время последней атаки на энергетику привлекли более 500 дронов и 30 ракет. Сейчас решений по синхронизации графиков и наличия света в тех районах, где только недавно отменили аварийные отключения, нет.

Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и люди, которые сидели более 8 часов без электричества, не попадали сразу в план графиков отключений,

– отметил чиновник.

Алексей Кулеба также добавил, что энергетики работают над восстановлением энергосистемы. На Киевщине в Вышгородском районе аварийные отключения до сих пор продолжаются. Там 10 тысяч абонентов до сих пор не зажили. В то же время в Киеве удалось стабилизировать ситуацию и вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Отключение света в Украине: последние новости