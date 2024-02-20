"Відкриття другого фронту" і чому Тбілісі не вводить санкції проти Росії: відповідь Грузії та ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе прокоментував власні скандальні звинувачення щодо намірів України відкрити другий фронт. Він зазначив, що такі заяви раніше робили представники українського уряду. Водночас верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачив жодних закликів до відкриття другого фронту з боку України.

Кореспондентка 24 Каналу під час пресконференції в Брюсселі попросила Кобахідзе прокоментувати його заяву про те, що Україна загрожує нацбезпеці Грузії й прагне відкрити там другий фронт.

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"Такі заклики робили українські високопосадовці": як Кобахідзе намагався виправдати свої слова

Іраклі Кобахідзе заявив, що повідомлення про заклики відкриття другого фронту раніше робили представники української влади.

На жаль, було кілька заяв щодо другого фронту, зроблених високопосадовцями українського уряду. Це був секретар Ради безпеки України, радник президента, що було досить прикро,

– сказав грузинський прем’єр.

Він також сказав, що Грузія продовжуватиме підтримувати Україну гуманітарно та політично. Іраклі Кобахідзе додав, що його країна займає "тверду позицію" щодо цього.

У нас дуже особливі дружні стосунки з українським народом. Ми відчуваємо емоційне ставлення грузинського народу до українського народу,

– додав грузинський прем’єр.

"Ніхто серйозно це не розглядає": Жозеп Боррель заперечив заяву грузинського прем'єра

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що Євросоюз хоче, аби між Україною та Грузією панували найкращі відносини, оскільки єдиний, хто отримує вигоду від конфліктів – це Росія.

Я зроблю все можливе і передам повідомлення українській стороні про добру волю Грузії, щоб вони мали найкращі відносини. А щодо другого фронту, я думаю, що це довга історія, і ніхто серйозно не розглядає це питання. І я не бачу жодних закликів до цього з боку України чи звідкись ще,

– наголосив Боррель.

Грузинський прем'єр також відповів на питання щодо запровадження санкцій проти Росії. За його словами, Грузія "має чітку позицію". Раніше спікер парламенту Грузії заявляв про відсутність санкцій проти Росії через загрозу можливої військової ескалації.

Ми не запроваджуємо санкції, і у нас є дуже сильні аргументи щодо цього. Водночас Грузія не використовується для обходу санкцій. Це дуже сильна політика, якої ми дотримуємося, і ми збираємося і надалі слідувати цим шляхом,

– сказав Іраклі Кобахідзе.

Що передувало

Ще у березні 2022 року, коли російські танки були під Києвом, секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що відкриття другого фронту на територіях, які колись захопила Росія, дуже допомогло б Україні. Тоді він назвав такими територіями Абхазію, Південну Осетію та Придністров'я. Тоді ж він сказав, що Україна не буде допомагати відвойовувати грузинам і молдаванам їхні території. Це повинні зробити вони самі – якщо вважають, що це їхня земля.

У травні 2022 року тодішній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що його країна більше не воюватиме з Росією, тож другого фронту не буде. Фактично, країна змирилася з втратою своїх територій.

Варто зазначити, що новий прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе, який зараз запевняє, що підтримує Україну, неодноразово робив скандальні заяви про нашу країну. Зокрема політик звинувачував в окупації Криму, Донецька та Луганська не Росію, а Євромайдан.

Варто зазначити, що партія "Грузинська мрія", з якої він прийшов, відома братанням з Росією. Вона активно підіграє російській пропаганді на політичній арені та намагається боротися зі свободою слова у своїй країні, використовуючи кремлівські методи. На початку березня 2023 року країну сколихнули масові протести, щоб влада не прийняла закон про "іноагентів", продиктований з Москви.

До слова, партію "Грузинська мрія" засновував у 2012 році грузинський олігарх і політик Бідзіна Іванішвілі. Його пов'язують з Росією та Кремлем, адже серед активів олігарха, зокрема, банк "Російський кредит", великий пакет акцій "Газпрому" та багато інших. Наприкінці 2023 року проросійський олігарх заявив, що повертається в політику.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 29 січня оголосив про свою відставку. Новим прем'єром став Іраклі Кобахідзе, який відіграє ключову роль у партії.