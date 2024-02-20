"Открытие второго фронта" и почему Тбилиси не вводит санкции против России: ответ Грузии и ЕС

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе прокомментировал собственные скандальные обвинения относительно намерений Украины открыть второй фронт. Он заявил, что такие заявления ранее делали представители украинского правительства. В то же время верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видел никаких призывов к открытию второго фронта со стороны Украины.

Корреспондентка 24 Канала во время пресс-конференции в Брюсселе попросила Кобахидзе прокомментировать его заявление о том, что Украина угрожает нацбезопасности Грузии и стремится открыть там второй фронт.

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"Такие призывы делали украинские высокопоставленные чиновники": как Кобахидзе пытался оправдать свои слова

Иракли Кобахидзе заявил, что сообщения о призывах открытия второго фронта ранее делали представители украинской власти.

К сожалению, было несколько заявлений относительно второго фронта, сделанных высокопоставленными чиновниками украинского правительства. Это был секретарь Совета безопасности Украины, советник президента, что было довольно обидно,

– сказал грузинский премьер.

Он также сказал, что Грузия будет продолжать поддерживать Украину гуманитарно и политически. Иракли Кобахидзе добавил, что его страна занимает "твердую позицию" по этому поводу.

У нас очень особые дружеские отношения с украинским народом. Мы чувствуем эмоциональное отношение грузинского народа к украинскому народу,

– добавил грузинский премьер.

"Никто серьезно это не рассматривает": Жозеп Боррель опроверг заявление грузинского премьера

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз хочет, чтобы между Украиной и Грузией царили лучшие отношения, поскольку единственный, кто получает выгоду от конфликтов – это Россия.

Я сделаю все возможное и передам сообщение украинской стороне о доброй воле Грузии, чтобы они имели лучшие отношения. А насчет второго фронта, я думаю, что это долгая история, и никто серьезно не рассматривает этот вопрос. И я не вижу никаких призывов к этому со стороны Украины или откуда-то еще,

– подчеркнул Боррель.

Грузинский премьер также ответил на вопрос о введении санкций против России. По его словам, Грузия "имеет четкую позицию". Ранее спикер парламента Грузии заявлял об отсутствии санкций против России из-за угрозы возможной военной эскалации.

Мы не вводим санкции, и у нас есть очень сильные аргументы по этому поводу. В то же время Грузия не используется для обхода санкций. Это очень сильная политика, которой мы придерживаемся, и мы собираемся и в дальнейшем следовать этим путем,

– сказал Иракли Кобахидзе.

Что предшествовало

Еще в марте 2022 года, когда российские танки были под Киевом, секретарь СНБО Алексей Данилов признался, что открытие второго фронта на территориях, которые когда-то захватила Россия, очень помогло бы Украине. Тогда он назвал такими территориями Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Тогда же он сказал, что Украина не будет помогать отвоевывать грузинам и молдаванам их территории. Это должны сделать они сами – если считают, что это их земля.

В мае 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что его страна больше не будет воевать с Россией, поэтому второго фронта не будет. Фактически, страна смирилась с потерей своих территорий.

Стоит отметить, что новый премьер Грузии Иракли Кобахидзе, который сейчас уверяет, что поддерживает Украину, неоднократно делал скандальные заявления о нашей стране. В частности политик обвинял в оккупации Крыма, Донецка и Луганска не Россию, а Евромайдан.

Стоит отметить, что партия "Грузинская мечта", из которой он пришел, известна братанием с Россией. Она активно подыгрывает российской пропаганде на политической арене и пытается бороться со свободой слова в своей стране, используя кремлевские методы. В начале марта 2023 года страну всколыхнули массовые протесты, чтобы власть не приняла закон об "иноагентах", продиктованный из Москвы.

К слову, партию "Грузинская мечта" основывал в 2012 году грузинский олигарх и политик Бидзина Иванишвили. Его связывают с Россией и Кремлем, ведь среди активов олигарха в частности банк "Российский кредит", большой пакет акций "Газпрома" и многие другие. В конце 2023 года пророссийский олигарх заявил, что возвращается в политику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил о своей отставке. Новым премьером стал Иракли Кобахидзе, который играет ключевую роль в партии.