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Відкриття магазину H&M спричинило величезні затори на виїзді з Києва

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Відкриття першого магазину H&M в Києві
Відкриття першого магазину H&M в Києві / 24 канал

Їхали за дешевим одягом, а тепер стоять у заторах. Через відкриття першого в Україні магазину H&M на виїзді з Києва утворилися кілометрові затори. Машини майже не їдуть від Берковців до Новобіличів.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Людмила Кушнір.

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Проспект Академіка Палладіна, вулиця Стеценка та Велика Окружна дорога переповнені, а рух дуже ускладнений, все це у зв'язку з тим, що тут ведуться ремонтні роботи та кладуть новий асфальт. Тож аби доїхати від Академмістечка до вулиці Берковецька потрібно буде щонайменше 30 хвилин. До того ж дорожній рух ускладнив дощ.

H&M – мережа точок продажу одягу та аксесуарів у сегменті мас-маркет. Перший київський магазин відкрили з урочистостями.

відкриття H&M в Києві
Люди займали чергу ще з ночі

Відкриття магазину H&M в Києві:
У представництві заявили, що в жовтні відкриють другий магазин у Києві 

Люди займали чергу ще з ночі. Адже першим покупцям подарували сертифікати на кілька тисяч гривень та знижки. До слова, у 2013 році мережа одягу вже намагалась зайти на український ринок, але тоді завадила ситуація в країні.

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У представництві заявили, що в жовтні відкриють другий магазин у Києві, а згодом – в Одесі та Львові. Цього року, крім України, вони вперше відкрили свої точки в Уругваї. Експерти кажуть, поява світових ритейлерів такого масштабу на українському ринку означає нові інвестиції в економіку. Крім того, відкрити свої магазини в Україні до кінця року обіцяє й міжнародний бренд меблів та декору ІКЕА.

Дивіться відео про затори в Києві

 

Теги: Новини України Мода Стиль і мода Новини Києва Дороги
Джерело: 24 канал
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