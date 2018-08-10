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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий мандрівник з Естонії завітав до Львова: відео

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Арно Павел – мандрівник із Естонії. На своїй автівці він проїхав уже понад 52 тисячі кілометрів. За один день із чотириколісним другом долає сотні кілометрів.

Мандрівник розповідає, що працював багато років водієм автобуса, тому вмикає собі авторежим і може їхати. Втома звісно є, але поспиш 6 годин, потім – міцна кава, і знову в подорож.

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Однак старий УАЗ перед цією мандрівкою довелося трохи полагодити. Арно перевіряє, чи авто справне, і тоді рушає ще раз насолодитися старим Львовом. Два роки тому Арно вже відвідав Україну, приїхавши перший раз до міста Лева. Тут зустрів Марію і тепер вони разом подорожують. 

Коли мені надіслали список міст України, де я буду мандрувати, мені дуже хотілося познайомити всіх естонців з красивим Львовом. Львів дуже красивий. Я дякую Вам за це місто,
– зазначив Арно Павел.

Ще тоді Арно описав Львів у власному блозі, де має 300 тисяч підписників. Тепер він повернувся, аби дослідити Україну детальніше. У маршруті цього разу Карпати, Закарпаття, Поділля, Одещина, Херсонщина, Полтавська область і навіть Донбас. 

Ми закінчимо на Черкащині. Це дуже символічно, що ми на землі Тараса Шевченка. Це є той момент, який завжди об'єднує Схід і Захід,
– розповіла мандрівниця Марія Бойко.

Блог Арно веде естонською мовою. Там розповідає про цікавинки, які бачив під час подорожей. Спершу блогер вирушає до Карпат, а з нами прощається естонською. Під час подорожі Арно Павел почне працювати й над власною книгою – "На Уазику Україною". 

Теги: Новини України Новини Львова Подорожі Естонія
Джерело: 24 канал
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