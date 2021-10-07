Нардепи обирають нового спікера та заступника голови Ради: онлайн-трансляція засідання

Нардепи 7 жовтня зібралися на позачергове засідання Верховної Ради. Спершу вони проголосували за відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови парламенту, а потім перейшли до питання обрання нового спікера та заступника голови Ради.

Позачергове засідання стартувало о 10:00. Його замість Дмитра Разумкова вів нардеп зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Цікаво У Гетманцева може бути конфлікт інтересів щодо голосування за відставку Разумкова

Обрання нового голови Верховної Ради

Після відставки Дмитра Разумкова на посаду голови парламенту від монобільшості делегували першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Першим заступником спікера пропонують призначити голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Від інших партії на посаду голови Ради висунули:

Ярослава Железняка ("Голос");

Гео Лерос;

Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність");

Яна Зінкевич ("Європейська Солідарність").

Обрання нового спікера та заступника голови Ради: дивіться онлайн-трансляцію

Разумкова відправили у відставку

Ще 5 жовтня народні депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів.

Процедура відкликання голови Ради

Згідно із законодавством України, голова Верховної Ради може залишити посаду за власним бажанням, або на вимогу понад 150 нардепів.

Після цього голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу, а Рахункова палата надає звіт про виконання кошторису парламенту у поточному році. Останній, до слова, нардепи отримали напередодні.

У висновку Рахункової палати мовиться, що кошторис Верховної Ради на 2021 рік виконали у січні – серпні на 46,9% річних призначень.

Голосування за відставку голови парламенту

Корнієнко висунув вимоги Разумкову

За словами очільника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Разумков відступив від загальних принципів і більше не є членом команди, а відтак він не може представляти "Слугу народу" на такій високій посаді.

Більше про це Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова

Виступ Дмитра Разумкова

Під час виступу перед нардепами Разумков нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він наголосив, що нардепи йшли в парламент "не за посадами, не за грошима, а, щоб зробити Україну кращою". Однак зараз Разумков бачить в залі Ради "інші очі".

Весь час я намагався робити, хоча б частина обіцянок стала реальністю. Але принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права змінили на політичну доцільність, принцип права на вибір змінили на "хто не з нами – той проти нас", а принцип, що офшори для влади – ганьба – став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є,

– зазначив Разумков.

Він додав, що особисто його принципи не змінилися, а цінності – такі ж, як і були. Наостанок Разумков закликав залишатися людьми.

Разумков виступив з трибуни Верховної Ради: дивіться відео

Зрештою, нардепи таки відправили Разумкова у відставку. За це проголосували 284 нардепи, натомість 74 –були проти.

Голосування за фракціями

"Слуга народу" – 215 – за, 7 – проти, 4 – утрималися, 7 – не голосували;

– 215 – за, 7 – проти, 4 – утрималися, 7 – не голосували; ОПЗЖ – 0 – за, 23 – проти, 0 – утрималися, 12 – не голосували;

– 0 – за, 23 – проти, 0 – утрималися, 12 – не голосували; "Європейська Солідарність" – 0 – за, 27 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували;

– 0 – за, 27 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували; "Батьківщина" – 20 – за, 1 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували;

– 20 – за, 1 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували; "Голос" – 6 – за, 8 – проти, 0 – утрималися, 3 – не голосували;

– 6 – за, 8 – проти, 0 – утрималися, 3 – не голосували; "Довіра" – 18 – за, 0 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували;

– 18 – за, 0 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували; Позафракційні – 6 – за, 8 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували.

Одразу після голосування Дмитро Разумков під оплески нардепів покинув залу парламенту.

Як голосували за відставку Разумкова: відео

Не минулося без скандалів

Депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов сказав, що Данило Гетманцев, який головує на позачерговому засіданні Ради, може мати конфлікт інтересів. Все через те, що помічницею Гетманцева працює Марина Стефанчук – дружина першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який претендує на посаду спікера.

Сам Гетманцев проігнорував зауваження нардепа, запевнивши, що ніякого конфлікту інтересів у нього немає. Однак на офіційному сайті парламенту вказано, що Марина Стефанчук працює помічницею-консультантом Гетманцева на громадських засадах.