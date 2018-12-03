Відвідувачам Львівського музею пропонують створити власні ікони

У місцевому Національному музеї у Львовіз'явилась віртуальна гра, завдяки якій кожен відвідувач може створити власний образ.

Національний музей імені Андрея Шептицького має найбільшу у світі збірку давньої західноукраїнської ікони.

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На її основі музейники розробили гру.Так прагнуть зацікавити відвідувачів, особливо дітей.

Ми хочемо цим показати, щоб кожна дитина, кожен відвідувач, навіть дорослий, практично міг відчути себе іконописцем, побачити всі етапи ікони, як вона малюється. Тому що ікона створюється довго,

– сказала працівниця музею Марія Кузьміна.

Іконописець та керівник експозиційно-виставкового відділу музею Роман Зілінко розповів, що спочатку віртуально потрібно вибрати дошку, вставити шпуги та вирізаи ковчег. Потім треба постелити лляне полотно, покрити левкасом – грунтом для малювання, і тоді можна створювати малюнок.



Віртуальні ікони

На першому етапі наноситься локальний колір, далі тіні і контури. Момент нанесення світла – це вже завершення ікони.

На інтерактивний проект отримали грант від Українського культурного фонду. І такими іграми музей виховує собі глядача.

Якщо ми навчимо дитину маленьку ходити до музею і дитині щось цікаве дати, щоб її зацікавило, то вона прийде з садочку і вона в неділю візьме тата і маму, і скаже: йдем, я вам покажу, там є дуже цікаво. Вона і батьків навчить,

– наголосив директор Нацмузею ім. Андрея Шептицького Ігор Кожан.

Наразі гра "Створи ікону" доступна на моніторах посеред експозиції давніх ікон. А потім її викладуть на сайт музею і буде можливість встановити собі мобільний додаток.