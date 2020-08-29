Поки мати стояла на касі: молодик на АЗС у Борисполі викрав 4-річну дівчинку
Невідомий чоловік підійшов до дівчинки у магазині на заправці у Борисполі, схопив її, переніс до свого автомобіля та поїхав геть. У цей час батько дитини був у своїй машині поруч, а мати стояла на касі.
Інцидент трапився увечері п'ятниці, 28 серпня, у Борисполі Київської області на автозаправці на вулиці Лютневій, 1. Розповіли про викрадення дитини у спільноті "Київ Оперативний".
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Що відомо про викрадення дитини в Борисполі
- За попередньою інформацією, чоловік схопив дівчинку на АЗС, коли та розглядала іграшки, і коли батьки дитини втратили пильність – батько сидів у своїй машині, а мати стояла на касі.
- Викрадач забрав дівчинку до своєї автівки та зник у невідомому напрямку. На щастя та завдяки оперативній реакції правоохоронців, які оголосили в області план "Перехоплення", підозрюваного вдалося затримати.
- Дитина у безпеці, загрози її життю та здоров'ю немає. Батьки, однак, наразі інцидент не коментують.
- З коментарів до дописів у соцмережах хіба відомо, що підозрюваного звуть Максим, він має магазин канцтоварів і начебто цілком порядна людина.
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