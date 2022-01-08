Випадково їх збити не могли, – спогади рідних про загибель екіпажу МАУ в Ірані 2 роки тому

Їх люблять, ними пишаються, без них не можуть дихати та жити. 11 українців, з них 9 – члени екіпажу літака МАУ, загинули 2 роки тому в страшній авіакатастрофі в Ірані. Найстарший – 50-річний командир Володимир Гапоненко, наймолодші – 24-річні бортпровідники Марія Микитюк та Денис Лихно.

Їх не стало вдосвіта 8 січня 2020 року, на другий день Різдва за юліанським календарем – о 6:14 за Іраном та орієнтовно о 4:44 за Києвом. Дві ракети класу "земля-повітря" поцілили у Boeing 737 рейсу PS752 в небі над Іраном. Загинули всі, хто був на борту, – 176 людей.

Важливо Іран приховує імена причетних до катастрофи з літаком МАУ

Рідні загиблих українських бортпровідників та пілотів поділилися з 24 каналом зворушливими сімейними і водночас болючими спогадами про них.

Любив свою професію: кум про Олексія Наумкіна

На рейсі з Тегерану до Києва 42-річний Олексій Наумкін був інструктором – одним з трьох пілотів.

Олексій любив свою професію. Він був інструктором, командиром – прикладом для екіпажу,

– пригадав Дмитро Клєнцов у коментарі 24 каналу.

З Олексієм вони познайомились під час навчання у Національному авіаційному університеті за спеціальністю льотна експлуатація повітряних суден. З того часу дружили, адже Олексій був доволі спокійний, мудрий, але зі своїм гумором. Він умів знаходити спільну мову з усіма, тож з ним хотіли товаришувати.

У мене таких друзів як Олексій ніколи не було. Він мав унікальну здатність об'єднувати всіх. Він міг запросити друзів зі школи, з університету, двору, чи навіть дружини або сестри – всі у цій компанії комфортно себе почували. Це була його заслуга,

– пригадав Дмитро.

Згодом вони почали дружити сім'ями. Олексій став хресним для сина Дмитра. В обох батьки пов'язані з авіацією: у Дмитра – тато пілот, у Олексія – штурман-випробувач літаків.

В Олексія залишились діти, дружина, батьки / Фото надані Дмитром Клєнцовим (він з Олексієм на 4 фото)

Про загибель друга Дмитро дізнався перед своїм рейсом

Коли Дмитро збирався на рейс 8 січня 2020 року, – йому зателефонували.

Фактично в дверях мені зателефонував наш однокурсник й сказав, що розбився літак МАУ в Ірані: "Є інформація, що там був Олексій". Проте я не знав, куди він летів. Навіть його дружина не знала,

– пригадав Дмитро.

Дорогою в Бориспіль вже з'явились списки. Дмитро все ще сподівався на помилку. Проте опублікували перші відео. В аеропорту вже всі про це говорили, дружина Дмитра писала йому та плакала.

"Мусив себе тримати у руках та виконати рейс. Подумав – прилетимо й розберемось", – пригадав друг.

Потім стало зрозуміло, що це правда – Олексій загинув у тій страшній авіатрощі. Останні два роки Дмитро підтримує тісний зв'язок з родиною Олексія та опікується його дружиною та дітьми. У чоловіка залишились син 2009 року народження та донька 2004 року.

Перші пів року для них були найважчими. Алла (дружина Олексія – 24 канал) оточена великою кількістю людей та родичів – їй не дають залишатись одною – постійно кудись запрошують. Видно, що вона дуже вкладається в дітей – думає про їхнє майбутнє,

– пояснив Дмитро.

Такої ж позиції дотримуються батьки Олексія – все для внуків. Досі всім важко згадувати Олексія при спільних застіллях. Особливо Аллі.

Ідеальний батько, чоловік, друг, колега

Олексій був дуже ідеальним у всьому. У моєму оточенні таких знайомих немає. Ідеальний батько, чоловік, друг, колега і так далі,

– розповів Дмитро.

Кум пілота пригадав дві ситуації, які дуже характеризують його:

у юності він попросив Дмитра зняти на відео випускний сестри та на урочистостях скеровувати камеру не на сестру, а іншу дівчину: "Потім ця дівчина стала його дружиною. Він гарно залицявся – перед тим, як запросити Аллу кудись, запитав дозволу її батьків";

хтось з наших розповідав, як їздив з Олексієм на машині. Їм треба було повернути наліво. Його питали, чому не звертає. Він показав на знак й на слова, що всі так їздять, відповів: "Я не можу. Там знак". Тобто він настільки був правильний у всьому.

При потраплянні ракети, – пілот безсилий

Дмитро як колега пригадав, що літак МАУ 8 січня 2020 року летів по заданому міжнародному маршруту, який прописаний – по ньому в цей день до них та після них злітали літаки. Дмитро Клєнцов пояснив:

перед вильотом в комп'ютер літака "забивається" повністю увесь маршрут та перевіряється на землі двома пілотами;

після зльоту використовується автопілот;

тобто ні на які секретні об'єкти вони не залітали, адже міжнародна траса оминає заборонені зони;

ба більше, як тільки вони з'являються – пілотів повідомляють заздалегідь і їм заборонять летіти у тому напрямку та змінюють маршрут.

Це може свідчити про те, що випадково їх збити не могли – це ж бо міжнародна траса, яку контролюють цивільні та військові диспетчери,

– припустив Дмитро.

Кум Олексія Наумкіна розповів, що ракети, які призначені знищувати літаки, – діють дуже ефективно, швидко та непомітно. І пілоту цивільної авіації зрозуміти, що у тебе потрапила ракета чи щось змінити – майже нереально.

"Було дві ракети, а також мала висота (літак збили за кілька хвилин після зльоту в Тегерані – 24 канал) та великі швидкості – будь-які дії були фактично неможливі. Все решта залежить від висоти – можливо, вони падали орієнтовно дві хвилини", – припустив пілот.

Дмитро Клєнцов зауважив, що без доказів вони публічно ніколи не аналізують авіаційну пригоду та не коментують її. Додав, попадання ракети пілоти не відпрацьовують на тренажерах (кімнатах чи кабінах, що повністю симулюють польоти – 24 канал), адже тоді літак стає повністю некерований і від пілота вже нічого не залежить.

За даними Міжнародних авіаліній України, інструктор на літаку Олексій Наумкін мав 12 тисяч годин нальоту на Boeing 737. З них 6,6 тисячі годин – як командир повітряного судна.

Дружина Олексія Алла відмовилась від інтерв'ю. За словами кума – біль ще дуже великий, навіть два роки по тому.

До теми Експертиза не підтвердила умисне знищення літака МАУ над Тегераном, – ЗМІ

Золота людина, – колега про Сергія Хоменка

Другий пілот 48-річний Сергій Хоменко раніше був командиром підрозділу Військово-транспортної авіації України "Блакитна стежа". Його колега Олексій Шмельков згадує у коментарі 24 каналу, що Сергій Хоменко був його керівником приблизно два роки.

Золота людина. Я ніколи про нього не міг сказати поганого слова. Як пілот він засвоїв Ту-134, Ан-26, Ан-30, а потім й Boeing 737. У порівнянні з автомобілями – це наче їздити на мінівені й на великому автобусі,

– пригадав колега.

Олексій Шмельков розповів, що Сергія всі згадують як професійного командира, хорошого льотчика та товариша, з яким завжди можна було поговорити та вирішити будь-яке питання.



Сергій Хоменко літав понад 14 років / Фото "АНТИКОР"

Син Сергія Хоменка – також пілот

Колега розповів, що у Сергія дорослий син Максим Хоменко – також пілот.

Він залишився літати в МАУ. Так було рік тому,

– пригадав Шмельков.

Володимир Гапоненко: командир, що майже 30 років віддав небу

Другий пілот Сергій Хоменко мав 7,6 тисячі годин нальоту на літаках Boeing 737.

Вдова 50-річного Володимира Гапоненка Катерина 8 січня 2020 року розповідала журналістам, що просила чоловіка не летіти в Іран, проте він сказав, що не може так вчинити. У них залишились дві донечки.

Через рік після трагедії жінка розповіла, що їй не повернули ані верхній одяг чоловіка, ані шкіряну сумку, ані особисті документи, крім свідоцтва льотчика, ані планшет, ані мобільний, ані кредитні картки: "Нічого з того, що могло б стати доказами у цій справі".

У січні 2022 року Катерина Гапоненко пояснила 24 каналу, що не хоче говорити про трагедію й загибель чоловіка, адже, на жаль, жодних змін за цей рік не відбулося.

Жінка пригадала, що розслідування йде повільно. Також є питання щодо статусу Героя України, виплат, спорудження пам'ятника. Нічого з цього фактично не виконано.

Найбільша мрія в житті – стати пілотом, – ексцивільна дружина про Ігоря Матькова

Командир Володимир Гапоненко мав 11,6 тисячі годин нальоту на літаках Boeing 737. З них 5,5 тисячі як командир повітряного судна.

34-річний Ігор Матьков працював у авіації орієнтовно з 2008 року. На останньому своєму рейсі був старшим бортпровідником.

Його (мовиться про Ігоря – 24 канал) найбільша мрія в житті – стати пілотом цивільної авіації, сісти за штурвал боїнга. Він вчився на пілота й одночасно працював. На момент загибелі у нього були всі ліцензії та необхідні документи, щоб працювати пілотом,

– розповіла колишня цивільна дружина.

Крістіна Александрович пояснила 24 каналу, що Ігор навіть пройшов співбесіду в МАУ. За словами жінки, він підійшов на посаду, проте сказали, що повідомлять, коли буде вакансія. Ігор не дочекався.

Крістіна пригадує, що вранці 8 січня її син Олексій прокинувся від її плачу та крику – жінка дізналась про смерть Ігоря по телефону від його матері. Вона плакала та кричала, що літак розбився.

Мама тільки плаче й каже: "Вбили як комах"… Ніхто не вірить, що він (мовиться про літак МАУ – 24 канал) був збитий випадково. Тобто країна збила цивільний літак іншої держави й сказала: "Ой, ми випадково". І все. Україна така: "Ну нехай". Боляче від цього,

– розповіла Крістіна.

Вона каже, що хоч минуло два роки, та хочеться вірити в чудо.

"Інколи нафантазую, можливо, він живий, може в полоні, адже їх же хоронили у закритих гробах. Та втрату відчуваю кожного дня – він не зателефонує, не напише, не посміхнеться. Важко дуже" – пояснила колишня цивільна дружина.

Ігор з 3,5 років виховував сина своєї цивільної дружини

Вони познайомились також у літаку – Ігор був стюардом, а Крістіна – пасажиркою. Відразу фактично почались стосунки. Пара відвідала разом понад 30 країн. Ігор з 3,5 років виховував сина жінки Олексія. Припинила стосунки пара торік після 9 спільних років, проте залишались близькими людьми.

Ігор фактично виховав мого сина. Він багато часу йому приділяв навіть після нашого розставання – гуляв з ним, вони ходили в кіно, Ігор привозив гостинці з подорожей. Олексій його обожнював, це був його кумир та ідеал. Син міг навіть мене не послухати, а Ігоря слухав,

– розповіла жінка.

Каже, що син дуже сумує за Ігорем, адже він був дуже добрим. Якщо на дорозі бачив аварію – завжди пропонував допомогу, якщо поранену тварину – рятував.

"Якось він їхав з рейсу й підібрав на дорозі кота, якого збила машина. Цей кіт майже мертвий був. Він відвіз його ветеринара – так у нас залишився й досі у мене живе кіт Бегемот", – пригадала Крістіна.

Жінка додала, що Ігор був дуже світлою, комунікабельною та усміхненою людиною. Саме він, за словами Крістіни, навчив її любити сина, не бути байдужою до проблем інших людей, цінувати кожен день свого життя.

І я не знаю нікого, хто б так любив би життя, як він!

– зауважила жінка.

Ігор Матьков мріяв стати пілотом / Фото з фейсбуку Крістіни Александрович

Хотіла побачити світ: тітка про Юлію Сологуб

Тітка 25-річної бортпровідниці Юлії Сологуб Елла Танова розповіла, що Юлія працювала в авіації орієнтовно до року. Обрала таку роботу вже після закінчення філологічного факультету в Києві.

"Юлічка хотіла побачити світ, подорожувати. Була дуже старанною, відповідальною, цілеспрямованою, доброю. За все, що бралася, доводила до кінця", – пригадала тітка.

У 2018 році Юлія вийшла заміж. У неї також залишилась молодша сестричка – зараз їй орієнтовно 13 – 14 років.

Усім важко. Чоловік щодня ходить на могилу до Юлічки. Щоранку прокидається, купує квіти і йде до неї. А потім на роботу,

– розповіла тітка.

Каже, що чоловік Валерій Гордина дуже важко переносить цю розлуку. Квіти не несе Юлі тільки тоді, коли хворіє або їде у відрядження.

Понад рік сестрі Елли і відповідно матері Юлі нічого не допомагало.

Зараз тримається тільки на тому, що є ще одна молодша дочка. Але страждання не припиняються,

– розповіла жінка.

Елла Танова намагається телефонувати сестрі щодня.

"Іноді навіть не відповідає. Розумію, що не може говорити. Весь час плаче", – каже сестра матері Юлі.

25-річна Юлія Сологуб одружилась у 2018 році, вона мріяла побачити світ / Фото з фейсбуку тітки Елли Танової та сестри Лії Лісничай

Пишалася роботою: наречений про Марію Микитюк

24-річна бортпровідниця Марія Микитюк також була на тому злощасному рейсі. Дівчина була єдиною дитиною в матері. Вона родом з Івано-Франківщини.



Марія Микитюк мала кохану людину, пара планувала одружитись / Фото з інстаграму дівчини

"Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною. Родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних людей ще треба пошукати", – розповідав хлопець загиблої 9 січня 2020 року.

Нею пишалися, – близькі про Катерину Статнік

27-річна бортпровідниця Катерина Статнік добре знала іноземні мови, була родом з Нової Каховки, що на Херсонщині.

Заступниця директора школи Лариса Квітка розповідала у 2020 році, що Катя була однією з найкращих випускниць.

Ми всі пишалися нею. Катя досягла успіхів і літала не тільки по Україні,

– запевнила Квітка.



Катериною Статнік пишалися вдома / Фото з інстаграму дівчини

Повернулась вдруге – колега про Валерію Овчарук

29-річня Валерія Овчарук родом з Луганська. Дівчина жила у Києві та працювала стюардесою.

Колега загиблої Тетяна розповіла, що вона якось звільнилася через сімейні обставини і кинула улюблену роботу. Опісля Валерія переїхала до Одеси, та все ж повернулася в авіацію. Її взяли назад, бо була хорошою бортпровідницею.

Зазвичай такого не роблять: тих, хто пішов, назад не приймають.



Валерія Овчарук писала у соцмережі, що любить свою роботу / Фото з інстаграму дівчини

24-річний бортпровідник Денис Лихно родом з Переяслава. У хлопця залишились батьки та молодший брат.



Денис Лихно / Фото з інстаграму хлопця



Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ / Інфографіка 24 каналу

Хто й чому збив український цивільний літак МАУ

Авіатроща відбулась 8 січня 2020 року. Трагедія трапилась через годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.

Загинули всі, хто був на борту – 176 людей – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. З них – 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці, 11 українців.

У той же трагічний день Посольство України в Ірані на офіційному сайті опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Згодом заява зникла.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальну справу, яка триває досі. Крістіна Александрович пригадувала, що рідних викликали у ОГП у 2021 році, тоді перед ними відзвітували, проте ніяких великих зрушень немає.

Через три дні, 11 січня 2020 року, Іран визнав, що їхні військові "випадково" збили український літак. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії. Проте досі винних іранська сторона не покарала.

В українському МЗС 6 січня 2022 року заявили, що Іран нібито не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу PS752. Тобто іранська сторона блокувала питання.

Напередодні другої річниці трагедії Іран заявив, що готовий провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо вжитих заходів, на основі доброчесності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань урядів та відповідно до порядку денного, узгодженого обома сторонами.

У їхньому МЗС заявили, що 5 січня 2021 року схвалили виплату грошової компенсації сім'ям жертв. Досі жертви не отримали компенсації від країни. Раніше Іран пропонував Україні по 150 тисяч доларів. Однак в МЗС України пояснили, що розмір компенсацій залежить від різних чинників. Родини не отримали грошей від Ірану.

Звання Героя України

У квітні 2021 року секретар РНБО заявив, що Іран навмисно збив літак "Міжнародних авіаліній України" . Адже ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону. Тобто це була "була свідома атака".

Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року підписав указ, яким дав звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу Тегеран – Київ, які загинули внаслідок авіатрощі.

Питання про те, чи потрібно було давати нагороду Героя України – не обговорюється. Та коли зібрали всіх родичів у Києві 8 січня 2021 року, та в останній момент все скасували… Ці нагороди досі не вручили,

– розповіла Крістіна Александрович.

Хоч пройшов рік, та нічого не змінювалось.

"Мама плаче та каже, що медаль їй не потрібна, вона сина не поверне. Проте це так образливо для них – пообіцяли "на папері" й не зробили", – згадала жінка.

Очевидно, указ підписаний, проте нагород рідні не отримали. Володимир Зеленський у фейсбуці, рік тому, 8 січня 2021 року, написав: "Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам'яті наших людей, це відзначити їх званнями Героїв України".

Екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів,

– відзначив президент.

Матір Юлії Сологуб й говорити про це не може. Вдова Володимира Гапоненка пригадала, що немає обіцяного пам'ятника. Зокрема тільки у київському парку "Вербовий гай" встановили сірий гранітний камінь під назвою рейсу, навколо облаштували сквер та висадили 176 дерев.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу