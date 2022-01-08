Случайно их сбить не могли, – воспоминания родных о гибели экипажа МАУ в Иране 2 года назад

Их любят, ими гордятся, без них не могут дышать и жить. 11 украинцев, из них 9 – члены экипажа самолета МАУ, погибли 2 года назад в страшной авиакатастрофе в Иране. Самый старший – 50-летний командир Владимир Гапоненко, самые молодые – 24-летние бортпроводники Мария Микитюк и Денис Лихно.

Их не стало на рассвете 8 января 2020 года, на второй день Рождества по юлианскому календарю – в 6:14 по Ирану и ориентировочно в 4:44 по Киеву. Две ракеты класса "земля-воздух" попали в Boeing 737 рейса PS752 в небе над Ираном. Погибли все, кто был на борту – 176 человек.

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Родные погибших украинских бортпроводников и пилотов поделились с 24 каналом трогательными семейными и одновременно болезненными воспоминаниями о них.

Любил свою профессию: кум об Алексее Наумкине

На рейсе из Тегерана в Киев 42-летний Алексей Наумкин был инструктором – одним из трех пилотов.

Алексей любил свою профессию. Он был инструктором, командиром – примером для экипажа,

– вспомнил Дмитрий Кленцов в комментарии 24 канала.

С Алексеем они познакомились во время учебы в Национальном авиационном университете по специальности летная эксплуатация воздушных судов. С тех пор дружили, ведь Алексей был довольно спокойным, мудрым, но со своим юмором. Он умел находить общий язык со всеми, поэтому с ним хотели дружить.

У меня таких друзей как Алексей никогда не было. Он обладал уникальной способностью объединять всех. Он мог пригласить друзей со школы, с университета, двора или даже жены или сестры – все в этой компании комфортно себя чувствовали. Это была его заслуга,

– вспомнил Дмитрий.

Впоследствии они начали дружить семьями. Алексей стал крестным для сына Дмитрия. У обоих родители связаны с авиацией: у Дмитрия – папа пилот, у Алексея – штурман-испытатель самолетов.

У Алексея остались дети, жена, родители / Фото предоставлены Дмитрием Кленцовым (он с Алексеем на 4 фото)

О гибели друга Дмитрий узнал перед своим рейсом

Когда Дмитрий собирался на рейс 8 января 2020 года, – ему позвонили.

Фактически в дверях мне позвонил наш однокурсник и сказал, что разбился самолет МАУ в Иране: "Есть информация, что там был Алексей". Однако я не знал, куда он летел. Даже его жена не знала,

– вспомнил Дмитрий.

По дороге в Борисполь уже появились списки. Дмитрий все еще надеялся на ошибку. Однако опубликовали первые видео. В аэропорту уже все об этом говорили, жена Дмитрия писала ему и плакала.

"Должен был себя держать в руках и выполнить рейс. Подумал – прилетим и разберемся", – вспомнил друг.

Потом стало понятно, что это правда – Алексей погиб в той страшной авиакатастрофе. Последние два года Дмитрий поддерживает тесную связь с семьей Алексея и заботится о его жене и детях. У мужчины остались сын 2009 года рождения и дочь 2004 года.

Первые полгода для них были самыми тяжелыми. Алла (жена Алексея – 24 канал) окружена большим количеством людей и родственников – ей не дают оставаться одной – постоянно куда-то приглашают. Видно, что она очень вкладывается в детей – думает об их будущем,

– объяснил Дмитрий.

Такой же позиции придерживаются родители Алексея – все для внуков. До сих пор всем тяжело вспоминать Алексея при совместных застольях. Особенно Алле.

Идеальный отец, муж, друг, коллега

Алексей был очень идеальным во всем. В моем окружении таких знакомых нет. Идеальный отец, муж, друг, коллега и так далее,

– рассказал Дмитрий.

Кум пилота вспомнил две ситуации, которые очень характеризуют его:

в юности он попросил Дмитрия снять на видео выпускной сестры и на торжествах направлять камеру не на сестру, а другую девушку: "Потом эта девушка стала его женой. Он красиво ухаживал – перед тем, как пригласить Аллу куда-то, спросил разрешения ее родителей";

кто-то из наших рассказывал, как ездил с Алексеем на машине. Им надо было повернуть налево. Его спрашивали, почему не поворачивает. Он показал на знак и на слова, что все так ездят, ответил: "Я не могу. Там знак". То есть он настолько был правильным во всем.

При попадании ракеты, – пилот бессилен

Дмитрий как коллега вспомнил, что самолет МАУ 8 января 2020 года летел по заданному международному маршруту, который прописан – по нему в этот день до них и после них взлетали самолеты. Дмитрий Кленцов объяснил:

перед вылетом в компьютер самолета "забивается" полностью весь маршрут и проверяется на земле двумя пилотами;

после взлета используется автопилот;

то есть ни на какие секретные объекты они не залетали, ведь международная трасса обходит запрещенные зоны ;

; более того, как только они появляются – пилотов сообщают заранее и им запретят лететь в том направлении и меняют маршрут.

Это может свидетельствовать о том, что случайно их сбить не могли – это ведь международная трасса, которую контролируют гражданские и военные диспетчеры,

– предположил Дмитрий.

Кум Алексея Наумкина рассказал, что ракеты, которые предназначены уничтожать самолеты, действуют очень эффективно, быстро и незаметно. И пилоту гражданской авиации понять, что в тебя попала ракета или что-то изменить – почти нереально.

"Было две ракеты, а также малая высота (самолет сбили через несколько минут после взлета в Тегеране – 24 канал) и большие скорости – любые действия были фактически невозможны. Все остальное зависит от высоты – возможно, они падали ориентировочно две минуты", – предположил пилот.

Дмитрий Кленцов отметил, что без доказательств они публично никогда не анализируют авиационное происшествие и не комментируют его. Добавил, попадание ракеты пилоты не отрабатывают на тренажерах (комнатах или кабинах, которые полностью симулируют полеты – 24 канал), ведь тогда самолет становится полностью неуправляем и от пилота ничего не зависит.

По данным Международных авиалиний Украины, инструктор на самолете Алексей Наумкин имел 12 тысяч часов налета на Boeing 737. Из них 6,6 тысячи часов – в качестве командира воздушного судна.

Жена Алексея Алла отказалась от интервью. По словам кума – боль еще очень большая, даже два года спустя.

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Золотой человек, – коллега о Сергее Хоменко

Второй пилот-48-летний Сергей Хоменко ранее был командиром подразделения Военно-транспортной авиации Украины "Блакитна стежа". Его коллега Алексей Шмельков вспоминает в комментарии 24 каналу, что Сергей Хоменко был его руководителем примерно два года.

Золотой человек. Я никогда о нем не мог сказать плохого слова. Как пилот он усвоил Ту-134, Ан-26, Ан-30, а затем и Boeing 737. По сравнению с автомобилями – это как ездить на минивэне и на большом автобусе,

– вспомнил коллега.

Алексей Шмельков рассказал, что Сергея все вспоминают как профессионального командира, хорошего летчика и товарища, с которым всегда можно было поговорить и решить любой вопрос.

Сергей Хоменко летал более 14 лет / Фото "АНТИКОР"

Сын Сергея Хоменко – также пилот

Коллега рассказал, что у Сергея взрослый сын Максим Хоменко – также пилот.

Он остался летать в МАУ. Так было год назад,

– вспомнил Шмельков.

Владимир Гапоненко: командир, который почти 30 лет отдал небу

Второй пилот Сергей Хоменко имел 7,6 тысячи часов налета на самолетах Boeing 737.

Вдова 50-летнего Владимира Гапоненко Екатерина 8 января 2020 года рассказывала журналистам, что просила мужа не лететь в Иран, однако он сказал, что не может так поступить. У них остались две дочери.

Через год после трагедии женщина рассказала, что ей не вернули ни верхнюю одежду мужа, ни кожаную сумку, ни личные документы, кроме свидетельства летчика, ни планшет, ни мобильный, ни кредитные карточки: "Ничего из того, что могло бы послужить уликами в этом деле".

В январе 2022 года Екатерина Гапоненко объяснила 24 каналу, что не хочет говорить о трагедии и гибели мужа, ведь, к сожалению, никаких изменений за этот год не произошло.

Женщина вспомнила, что расследование идет медленно. Также есть вопросы относительно статуса Героя Украины, выплат, сооружения памятника. Ничего из этого фактически не выполнено.

Самая большая мечта в жизни – стать пилотом, – экс-гражданская жена об Игоре Матькове

Командир Владимир Гапоненко имел 11,6 тысячи часов налета на самолетах Boeing 737. Из них 5,5 тысячи в качестве командира воздушного судна.

34-летний Игорь Матьков работал в авиации ориентировочно с 2008 года. На последнем своем рейсе был старшим бортпроводником.

Его (речи идет об Игоре – 24 канал) самая большая мечта в жизни – стать пилотом гражданской авиации, сесть за штурвал боинга. Он учился на пилота и одновременно работал. На момент гибели у него были все лицензии и необходимые документы, чтобы работать пилотом,

– рассказала бывшая гражданская жена.

Кристина Александрович объяснила 24 каналу, что Игорь даже прошел собеседование в МАУ. По словам женщины, он подошел на должность, однако сказали, что сообщат, когда будет вакансия. Игорь не дождался.

Кристина вспоминает, что утром 8 января ее сын Алексей проснулся от ее плача и крика – женщина узнала о смерти Игоря по телефону от его матери. Она плакала и кричала, что самолет разбился.

Мама только плачет и говорит: "Убили как насекомых"... Никто не верит, что он (речь идет о самолете МАУ – 24 канал) был сбит случайно. То есть страна сбила гражданский самолет другого государства и сказала:"Ой, мы случайно". И все. Украина такая: "Ну и пусть". Больно от этого,

– рассказала Кристина.

Она говорит, что хоть прошло два года, но хочется верить в чудо.

"Иногда нафантазирую, возможно, он жив, может в плену, ведь их же хоронили в закрытых гробах. И потерю ощущаю каждый день – он не позвонит, не напишет, не улыбнется. Тяжело очень", – объяснила бывшая гражданская жена.

Игорь с 3,5 лет воспитывал сына своей гражданской жены

Они познакомились также в самолете – Игорь был стюардом, а Кристина – пассажиркой. Сразу фактически начались отношения. Пара посетила более 30 стран. Игорь с 3,5 лет воспитывал сына женщины Алексея. Прекратила отношения пара в прошлом году после 9 совместных лет, однако оставались близкими людьми.

Игорь фактически воспитал моего сына. Он много времени ему уделял даже после нашего расставания – гулял с ним, они ходили в кино, Игорь привозил гостинцы из путешествий. Алексей его обожал, это был его кумир и идеал. Сын мог даже меня не послушать, а Игоря слушал,

– рассказала женщина.

Говорит, что сын очень скучает по Игорю, ведь он был очень добрым. Если на дороге видел аварию – всегда предлагал помощь, если раненое животное – спасал.

"Как-то он ехал из рейса и подобрал на дороге кота, которого сбила машина. Этот кот почти мертв был. Он отвез его к ветеринару – так у нас остался и до сих пор у меня живет кот Бегемот", – вспомнила Кристина.

Женщина добавила, что Игорь был очень светлым, коммуникабельным и улыбчивым человеком. Именно он, по словам Кристины, научил ее любить сына, не быть равнодушной к проблемам других людей, ценить каждый день своей жизни.

И я не знаю никого, кто бы так любил жизнь, как он!

– заметила женщина.

Игорь Матьков мечтал стать пилотом / Фото из фейсбука Кристины Александрович

Хотела увидеть мир: тетя про Юлию Сологуб

Тетя 25-летней бортпроводницы Юлии Сологуб Элла Танова рассказала, что Юлия работала в авиации ориентировочно до года. Выбрала такую работу уже после окончания филологического факультета в Киеве.

"Юлечка хотела увидеть мир, путешествовать. Была очень старательной, ответственной, целеустремленной, доброй. За все бралась, доводила до конца", – вспомнила тетя.

В 2018 году Юлия вышла замуж. У нее также осталась младшая сестричка – сейчас ей ориентировочно 13 – 14 лет.

Всем тяжело. Муж каждый день ходит на могилу к Юлечке. Каждое утро просыпается, покупает цветы и идет к ней. А потом на работу,

– рассказала тетя.

Говорит, что муж Валерий Гордына очень тяжело переносит эту разлуку. Цветы не несет Юле только тогда, когда болеет или уезжает в командировку.

Больше года сестре Эллы и соответственно матери Юли ничего не помогало.

Сейчас держится только на том, что есть еще одна младшая дочь. Но страдания не прекращаются,

– рассказала женщина.

Элла Танова старается звонить сестре каждый день.

"Иногда даже не отвечает. Понимаю, что не может говорить. Все время плачет", – говорит сестра матери Юли.

25-летняя Юлия Сологуб вышла замуж в 2018 году, она мечтала увидеть мир / Фото из фейсбука тети Эллы Тановой и сестры Лии Лисничай

Гордилась работой: жених о Марии Микитюк

24-летняя бортпроводница Мария Микитюк также была на том злосчастном рейсе. Девушка была единственным ребенком у матери. Она родом из Ивано-Франковщины.

У Марии Микитюк был любимый человек, пара планировала пожениться / Фото из инстаграма девушки

"Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой. Родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких положительных людей еще надо поискать", – рассказывал парень погибшей 9 января 2020 года.

Ею гордились, – близкие о Екатерине Статник

27-летняя бортпроводница Катерина Статник хорошо знала иностранные языки, была родом из Новой Каховки на Херсонщине.

Заместитель директора школы Лариса Квитка рассказывала в 2020 году, что Катя была одной из лучших выпускниц.

Мы все гордились ею. Катя достигла успехов и летала не только по Украине,

– заверила Квитка.

Екатериной Статник гордились дома / Фото из инстаграма девушки

Вернулась во второй раз, – коллега о Валерии Овчарук

29-летняя Валерия Овчарук родом из Луганска. Девушка жила в Киеве и работала стюардессой.

Коллега погибшей Татьяна рассказала, что она как-то уволилась по семейным обстоятельствам и бросила любимую работу. Потом Валерия переехала в Одессу, и все же вернулась в авиацию. Ее взяли обратно, потому что была хорошей бортпроводницей.

Обычно такого не делают: тех, кто ушел, обратно не принимают.

Валерия Овчарук писала в соцсети, что любит свою работу / Фото из инстаграма девушки

24-летний бортпроводник Денис Лихно родом из Переяслава. У парня остались родители и младший брат.

Денис Лихно / Фото из инстаграма парня

Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

Кто и почему сбил украинский гражданский самолет МАУ

Авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Трагедия случилась через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.

Погибли все, кто был на борту – 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из них – 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца, 11 украинцев.

В тот же трагический день Посольство Украины в Иране на официальном сайте опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины крушения самолета авиакомпании МАУ исключается. Впоследствии заявление исчезло.

Офис генпрокурора начал уголовное дело, которое продолжается до сих пор. Кристина Александрович вспоминала, что родных вызвали в ОГП в 2021 году, тогда перед ними отчитались, однако никаких больших сдвигов нет.

Через три дня, 11 января 2020 года, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский самолет. Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии. Однако до сих пор виновных иранская сторона не наказала.

В украинском МИД 6 января 2022 года заявили, что Иран якобы не видит нужды вести переговоры с Международной группой по координации и помощи жертвам рейса PS752. То есть иранская сторона блокировала вопрос.

Накануне второй годовщины трагедии Иран заявил, что готов провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран относительно принятых мер, на основе добропорядочности, уважения суверенитета стран и их внутренних законов, международных обязательств правительств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обеими сторонами.

В их МИД заявили, что 5 января 2021 года одобрили выплату денежной компенсации семьям жертв. До сих пор жертвы не получили компенсации от страны. Ранее Иран предлагал Украине по 150 тысяч долларов. Однако в МИД Украины объяснили, что размер компенсаций зависит от разных факторов. Семьи не получили денег от Ирана.

Звание Героя Украины

В апреле 2021 года секретарь СНБО заявил, что Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины" . Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона. То есть это была "сознательная атака".

Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ, которым дал звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса Тегеран – Киев, погибшим в результате авиакатастрофы.

Вопрос о том, нужно ли было давать награду Героя Украины – не обсуждается. Но когда собрали всех родственников в Киеве 8 января 2021 года, и в последний момент все отменили ... Эти награды до сих пор не вручили,

– рассказала Кристина Александрович.

Хоть прошел год, но ничего не менялось.

"Мама плачет и говорит, что медаль ей не нужна, она сына не вернет. Однако это так обидно для них – пообещали "на бумаге" и не сделали", – вспомнила женщина.

По всей видимости, указ подписан, однако наград родные не получили. Владимир Зеленский в фейсбуке, год назад, 8 января 2021 года, написал: "Наименьшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины".

Экипаж самолета действовал совершенно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров.

– отметил президент.

Мать Юлии Сологуб и говорить об этом не может. Вдова Владимира Гапоненко отметила, что нет обещанного памятника. В частности только в киевском парке "Ивовая роща" установили серый гранитный камень под названием рейса, вокруг обустроили сквер и высадили 176 деревьев.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала