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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин на 16:00: Заручники в Афганістані. ДТП у Києві

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 серпня станом на 16:00 – на півночі Афганістану бойовики радикального руху "Талібан" захопили пасажирів трьох автобусів, вже звільнили 149, у полоні ще 21 людина. У Києві, на Оскорках, сталася ДТП, одна жінка загинула, ще 8 людей потрапило до лікарні.

Також у випуску: 

Українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, на Донеччині.

Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, арештували на 3 місяці.

Правоохоронці заявили, що жертв від стрілянини у Харкові могло бути й більше, бо поряд проїжджала машина з дитиною.

 
 
Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Жертви Випуск новин Афганістан заручники
Джерело: 24 канал
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