Випуск новин на 16:00: Заручники в Афганістані. ДТП у Києві

У випуску новин за 20 серпня станом на 16:00 – на півночі Афганістану бойовики радикального руху "Талібан" захопили пасажирів трьох автобусів, вже звільнили 149, у полоні ще 21 людина. У Києві, на Оскорках, сталася ДТП, одна жінка загинула, ще 8 людей потрапило до лікарні.

Також у випуску: Українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, на Донеччині. Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, арештували на 3 місяці. Правоохоронці заявили, що жертв від стрілянини у Харкові могло бути й більше, бо поряд проїжджала машина з дитиною.