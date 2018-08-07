Випуск новин за 09:00: Збройний напад у Києві. Відпустка Порошенка
У випуску новин за 7 серпня станом на 09:00 – у Києві зловмисники розстріляли автомобіль та викрали з нього майже два мільйони гривень, які жінка, що була за кермом, збиралась повернути позичальникам. Офіційної інформації про відсутність Петра Порошенка в Україні не було, проте журналісти дізнались про це та припустили, що президент відпочивав у Іспанії.
Також у випуску:
Ситуація на фронті
Мільйони доларів платили Манафорту українські олігархи.
Британці вимагатимуть екстрадиції з Росії підозрюваних у справі з "Новачком".
США не згортатимуть санкції проти Ірану, що не сподобалось Євросоюзу.
Джерело: 24 канал
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