Випуск новин за 09:00: Збройний напад у Києві. Відпустка Порошенка

У випуску новин за 7 серпня станом на 09:00 – у Києві зловмисники розстріляли автомобіль та викрали з нього майже два мільйони гривень, які жінка, що була за кермом, збиралась повернути позичальникам. Офіційної інформації про відсутність Петра Порошенка в Україні не було, проте журналісти дізнались про це та припустили, що президент відпочивав у Іспанії.

Також у випуску: Ситуація на фронті Мільйони доларів платили Манафорту українські олігархи. Британці вимагатимуть екстрадиції з Росії підозрюваних у справі з "Новачком". США не згортатимуть санкції проти Ірану, що не сподобалось Євросоюзу.