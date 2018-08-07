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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Збройний напад у Києві. Відпустка Порошенка

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 09:00 – у Києві зловмисники розстріляли автомобіль та викрали з нього майже два мільйони гривень, які жінка, що була за кермом, збиралась повернути позичальникам. Офіційної інформації про відсутність Петра Порошенка в Україні не було, проте журналісти дізнались про це та припустили, що президент відпочивав у Іспанії.

Також у випуску:

Ситуація на фронті

Мільйони доларів платили Манафорту українські олігархи.

Британці вимагатимуть екстрадиції з Росії підозрюваних у справі з "Новачком".

США не згортатимуть санкції проти Ірану, що не сподобалось Євросоюзу.

Теги: Новини Києва Випуск новин Петро Порошенко Кримінальні новини журналісти
Джерело: 24 канал
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