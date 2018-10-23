Випуск новин за 10:00: Масштабна ДТП у Києві. Автокефалія Української церкви

У випуску новин за 23 жовтня станом на 10:00 – у Києві неподалік Олександрівської лікарні евакуатор протаранив кілька авто. Відомо, що понівечило близько 20 машин. Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Константинопольський патріархат не має наміру відступати у питанні автокефалії Української церкви, незважаючи на позицію Російської православної церкви.

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