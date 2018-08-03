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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 10:00: Небезпечний фаст-фуд. Скандал у посольстві США

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 серпня станом на 10:00 – кількість отруєних шаурмою у Києві перевищила 80 людей. Черговий шпигунський скандал розгорівся між США та Росією. У посольстві Сполучених Штатів у Москві виявили агента Кремля.

Також у випуску:

Російські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних Сил.

У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

На Волині іноземні волонтери облагороджують музей сільської архітектури. 

Тату-модель Zombie Boy скоїв самогубство.

Теги: Новини Росії Новини Києва Випуск новин отруєння Новини США
Джерело: 24 канал
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