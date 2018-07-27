Випуск новин за 10:00: Роковини Скнилівської трагедії. Хресна хода у Києві
У випуску новин за 27 липня станом на 10:00 – Скнилівська трагедія: падіння військового літака СУ-27 під час авіашоу 16 років тому забрала життя 77 людей, 28 з яких – діти. До 17 години у центрі Києва буде перекрито рух транспорту через хресну ходу на вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевського, Володимирський узвіз та Паркова дорога.
Також у випуску:
Один військовий загинув, ще один – поранений, ворог 32 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.
Київ знову готується до "великої води": синоптики попереджають про грози, а міська влада – про можливе затоплення вулиць.
Протитанкові ракетні комплекси українського виробництва успішно пройшли випробування.
Джерело: 24 канал
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