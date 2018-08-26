Випуск новин за 11:00: Стрілянина у Рівному. Пожежа у Львові

У випуску новин за 26 серпня станом на 11:00 – за попередньою інформацією, близько півночі у таксиста в Рівному виник конфлікт з двома пасажирами, що переріс у бійку. За словами таксиста, він застосував зброю для самозахисту, постраждалого пасажира доправили у лікарню. У Львові чотири години гасили пожежу на складі, вигоріло майже півтори тисячі квадратних метрів. Постраждалих немає.

Також у випуску: Помер Джон Маккейн, сенатор-республіканець, який підтримував Україну та часто критикував Росію. ДТП у Болгарії – автобус впав у провалля, загинуло щонайменше 16 людей. Ситуація на фронті – 33 обстріли. Стан Катерини Гандзюк погіршується, в Україні немає ліків, які їй зараз необхідні, та досвіду лікування опіків такого масштабу.